FOTO: noslēdzies 20 dienu ilgais "Dr. Klauns" labdarības velomaratons

Simboliskais labdarības velomaratons ir daļa no Dr. Klaunu šā gada labdarības akcijas “Palīdzi veseļoties, nevis ārstēties!” līdzās citām aktivitātēm. Līdz šim labdarības akcijai Rimi veikalu ziedojumu kastītēs, e-veikalā un ar Mans Rimi naudu apmeklētāji kopā saziedojuši 16 994,47 eiro.

Labdarības kampaņa turpināsies — vēl līdz pat 26.septembrim Dakterus klaunus var atbalstīt ziedojot mājas lapā www.drklauns.lv, pērkot TIO saldējumu vai iegādājoties sarkanos klauna degunus Rimi veikalos, kur visa pirkumu summa tiks novirzīta labdarības projektam.

Dr. Klauns Jaukulis jeb īstajā vārdā Jānis Taukulis, 20 dienās ar velosipēdu nobraucis vairāk nekā 2100 kilometrus — pat vairāk nekā plānots — un 6. septembrī ap pusdienlaiku atgriežas maratona sākumpunktā — Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS). Sagaidīšanas ceremonijā maratonistu sagaidīja gan kolēģi Dakteri klauni, gan citi līdzjutēji.

Jānis 20 dienās izbrauca cauri visai Latvijai, īpaši piestājot Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs un Liepājā, jo tās ir pilsētas, kur slimnīcās strādā Dakteri klauni. Velomaratonistu ar sarkano degunu sagaidīja kolēģi — slimnīcu mediķi un Dakteri klauni.

Jāni ceļā pārsteidza gan lietus, gan spēcīgs pretvējš, taču viņš mērķtiecīgi virzījās uz priekšu. Jānis piefiksēja, ka ātrākais nobrauciens no kalna bija ar ātrumu 57 km/h, vidēji katru dienu iecerētos 100 km viņš veica ar 30km/h. Dažos ceļa posmos Jāni pavadīja citi velosipēdisti, vietējie ļaudis, kuri no sirds atbalsta Dr. Klaunus un bērnus, kuriem nākas ilgstoši atrasties slimnīcā.

Bērnu psihiatrs, BKUS Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs Ņikita Bezborodovs uzsver: “Ir svarīgi, lai ilgstošais laiks, ko bērnam nākas pavadīt slimnīcā, nav tikai neziņa par to, kas notiks tālāk, nav tikai gaidīšana — izmeklējumu rezultātu, manipulāciju vai operācijas gaidīšana."

"Tādēļ bērnam ir nepieciešams atbalsts, kas var palīdzēt psihoemocionālās veselības jomā, piemēram, dažādi pasākumi un jēgpilnas aktivitātes. Tieši tādēļ projekts ar Dakteriem klauniem ir tik svarīgs un labs, jo tas var padarīt bērnu ārstēšanu slimnīcā mazliet vieglāku un priecīgāku. Dakteri klauni ienāk slimnīcas vidē, paši visur staigā un pamana, kuram bērnam nepieciešams atbalsts, iesaista spēlē, kas ļauj nomierināties un novērst bērna domas.”

Jānis dalās atziņā, ko sapratis maratona laikā — viņa klauns emocionāli un fiziski ir daudz spēcīgāks par viņu pašu. “Kad es kā Jānis biju noguris, uzliku sarkano degunu un ļāvu braukt Dakterim Jaukulim,” neslēpj maratonists.

“Kad no Jāņa dzirdējām ideju par šādu maratonu, tas šķita izaicinoši. Nekad neko līdzīgo nebijām organizējuši — bet mēģināt ko jauno ir mūsu ierasta prakse,” — ar smaidu saka Marianna Milovska, biedrības “Dr.Klauns” vadītāja. “Organizēšana prasīja ļoti daudz darba un laika no mūsu puses, tāpēc tik liels prieks bija redzēt atsaucību gan no līdzcilvēkiem, kuri pievienojās kā fotografi un šoferi, palīdzēja un pavadīja Jāni ceļā vai piedāvāja naktsmītnes, gan no uzņēmumiem, kas nodrošināja gandrīz visu, no ekipējuma līdz degvielai busiņam un pašam velomaratonistam. Vēlreiz pārliecinājāmies, ka mūsu cilvēkos ir atbalsts, spēks un enerģija — tieši tas, ko Dakteri klauni ikdienā ienes slimnīcās.”

Biedrība “Dr. Klauns” kā sabiedriska labdarības organizācija darbojas kopš 2012. gada, un tās pārstāvji — 35 profesionāli medicīnas klauni — katru dienu dodas uz Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, lai psiholoģiski palīdzētu bērniem, atvieglojot mazo pacientu ikdienu, kamēr tie uzturas medicīnas iestādē. Dakteru Klaunu projektu biedrība “Dr.Klauns” īsteno sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, ar Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmuma “Food Union” un Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” atbalstu.