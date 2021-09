No pretendenta tiek sagaidīts, ka tas organizēs sabiedrības izpratni veicinošus pasākumus arī romu tiesību jautājumiem. Tāpat būs jānodrošina regulāra informācijas aprite un publicitāte par veiktajiem informatīvajiem pasākumiem, kā arī organizācijas darbību romu integrācijas un kultūras attīstības jomā.

Paredzēts, ka pārvaldes uzdevumu veikšanas laiks ir divi gadi, bet finansējuma avots ir KM valsts budžeta apakšprogrammā "Sabiedrības saliedētības pasākumi" konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi 20 000 eiro apmērā gadā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties KM tīmekļvietnē "Km.gov.lv" sadaļā "Finansējuma iespējas", kā arī līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām - KM Dokumentu pārvaldības nodaļā, K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, KM darba laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8.30 līdz plkst.17.15 un piektdienās no plkst.8.30 līdz plkst.16.00.

Pieteikumi jāiesniedz KM Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 6.oktobra plkst.17.15, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu - K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364, vai nosūtot elektroniski uz e-pastu "pasts@km.gov.lv", parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.