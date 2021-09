Valsts prezidents Egils Levits. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Valsts prezidents: īstenojot savienojamības projektus, zaļo un digitālo dienaskārtību, Eiropa var stiprināt savu līderību pasaulē

Politika Jauns.lv / LETA

Īstenojot savienojamības projektus, zaļo un digitālo dienaskārtību, Eiropa var stiprināt savu līderību pasaulē, Lenarta Meri konferencē Tallinā, uzrunājot klātesošos paneļdiskusijā "Non Ducor, Duco: I am Not Led, I Lead", sacīja Valsts prezidents Egils Levits.