Kopumā no aptaujātajiem iedzīvotājiem 44% jau izmantojuši iespēju vakcinēties pret Covid-19, vēl 8% - grasās to darīt tuvākajā laikā, bet 14% - drīzāk vakcinēsies, bet ne tuvākajā laikā.

4% aptaujāto nevarēja pateikt vai vakcinēsies, savukārt 17% norādījuši, ka drīzāk nevakcinēsies, kamēr 14% - noteikti negrasās vakcinēties.

No cilvēkiem ar pamatizglītību 53% norādījuši, ka noteikti nevakcinēsies vai drīzāk to nedarīs, no aptaujātajiem ar vidējo izglītību pret vakcināciju bija 33% respondentu, bet no cilvēkiem ar augstāko izglītību pret vakcināciju bija 18%.

Lielāko pretestību vakcinācijai pret Covid-19 izrāda cilvēki ar zemu ienākumu līmeni - 44% no aptaujātajiem ar zemu ienākumu līmeni ir pret vakcinēšanos. Viņiem seko aptaujātie ar vidēji zemiem ienākumiem.

Pret vakcinēšanu vairāk noskaņoti cilvēki vecumā no 25 līdz 34 gadiem un no 18 līdz 24 gadiem.

No aptaujātajiem cilvēkiem, kuru sarunvaloda ģimenē ir latviešu, pret vakcināciju bija 29% respondentu, savukārt no cilvēkiem, kuru sarunvaloda ģimenē ir krievu, pret vakcināciju bija 34% aptaujāto.

Visvairāk cilvēku, kuri nevēlas vakcinēties, sastopami Kurzemē, kur no aptaujātajiem 49% pauduši ka to nevēlas darīt. Zemgalē tādu bija 36%, Latgalē - 29%, bet Vidzemē - 27% aptaujāto.

Vismazākais vakcinācijas pretinieku īpatsvars vērojams Rīgā, kur šādu atbildi snieguši 25% respondentu.

Tāpat aptaujā noskaidrota iedzīvotāju attieksme pret obligātu vakcinēšanos. Lielākā daļa, jeb vairāk nekā 60% aptaujāto neatbalsta izglītības un medicīnas darbinieku obligātu vakcinēšanu, kā arī ir pret iespēju ļaut darba devējiem atlaist darbiniekus, ja tie nevēlas potēties pret Covid-19.

Kā savā sociālā tīkla kontā "Facebook" norādīja Kaktiņš, aptauja veikta augusta vidū. Tajā piedalījās 1015 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem.