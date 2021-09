Visvairāk Covid-19 gadījumu konstatēti Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī

Rīgā aizvadītajā diennaktī konstatēts 101 jauns inficētais, bet 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 968 cilvēki.

Jelgavā vakar atklāti 30, Daugavpilī - 20, Valmieras novadā - 19, Smiltenes novadā - 17, Bauskas novadā 13, Aizkraukles un Mārupes novadā - katrā 12, Siguldas novadā - 11, bet Ogres novadā un Ventspilī - 10 inficētie. Citās pašvaldībās reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 968, Daugavpilī - 145, Jelgavā un Valmieras novadā - katrā 114, Talsu novadā - 111, Gulbenes novadā - 104, Smiltenes novadā - 102, Aizkraukles novadā - 96, bet Ropažu novadā - 95, Jēkabpils novadā - 85, Madonas novadā - 82, bet Ventspilī - 80 iedzīvotāji. Latvijā nav pašvaldību, kurās pēdējo divu nedēļu laikā nebūtu konstatēts neviens inficētais.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 169,9 gadījumi.

Šobrīd 18 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp astoņās tiek pārsniegts par 50%. Visaugstākais saslimstības līmenis 100 000 iedzīvotājiem ir Līvānu, Smiltenes, Gulbenes, Aizkraukles, Talsu, Ropažu, Madonas, Ādažu, Balvu novadā un Ventspilī.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

Aizvadītajā dienā visvairāk jauno inficēto - 81 - tika konstatēts vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Savukārt vecumā no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem tika atklāti 58 saslimušie, bet vecumā no 20 līdz 29 gadiem - 48 jauni inficētie. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.