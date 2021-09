Katra piektā cigarete Latvijā ir nelegāla, visvairāk tās patērē Ogrē

Nelegālajam cigarešu tirgum kopš 2018. gada 3. ceturkšņa bija tendence samazināties no 22,8% līdz 16,2% 2019. gada 2. cetrurksnī. Tas skaidrojams ar nodokļu politiku un valsts institūciju aktīvo rīcību kontrabandas un nelegālo cigarešu ražošanas apkarošanā.

Diemžēl jaunākais pētījums parāda, ka nelegālais tirgus atkal pieaug - 2020. gada 4. ceturksnī sasniedzot 20,4%. 2021. gada 2. ceturksnī cigarešu nelegālā tirgus apjoms Latvijā nedaudz samazinājās līdz 18,3%, no kuriem 79,3% ir Baltkrievijas izcelsmes cigaretes. Tāpat palielinājušies viltotu cigarešu nelegālās ražošanas apjomi iekšzemē, kas sasniedz 1,8% no kopējā Latvijā patērētā cigarešu apjoma. Kopumā valsts budžetā šī gada laikā no kontrabandas un nelegālo cigarešu ražošanas varētu tikt nodarīti zaudējumi vismaz 38 milj. eiro apmērā.

Lielākie kontrabandas cigarešu apjomi ražoti Baltkrievijas uzņēmumā “Grodno Tobacco” (73,5%), cigarešu markas “NZ” un “Premier”. Viltoto cigarešu tirgus līderis ir “Winston” ar 89,3% no kopējā viltoto cigarešu apjoma.

Pētījumā analizētas 25 Latvijas pilsētas un secināts, ka lielākais nelegālo cigarešu īpatsvars ir Ogrē (48%), Daugavpilī (38,7%), Valmierā (36%), Talsos (35,3%), Cēsīs (27%) un Jēkabpilī (27%). Rīgā konstatētais nelegālo cigarešu īpatsvars ir zemāks nekā valstī vidēji un sastāda 16,8%, savukārt vismazākais nelegālo cigarešu apjoms konstatēts Ventspilī (4%), Saldū (3%), Kuldīgā (2%) un Alūksnē (1%).

Izsludinātais ārkārtas stāvoklis Baltkrievijas pierobežā un papildus Valsts robežas aizsardzības pasākumi, kas vērsti uz nelegālo imigrantu ieceļošanas ierobežošanu, nenodrošina cigarešu kontrabandas apturēšanu, jo kontrabandisti darbojas organizēti, pārsvarā izmantojot dzelzceļa un autotransportu. Līdzīga situācija ir vērojama arī Lietuvā uz robežas ar Baltkrieviju.

Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienība aicina vērst pastiprinātu uzmanību un nodrošināt papildu resursus kontrabandas apkarošanas pasākumiem un uzskata, ka, lai apkarotu cigarešu kontrabandu un palielinātu ieņēmumus valsts budžetā, ir nepieciešams pastiprināt robežas kontroli robežkontroles punktos ar Baltkrieviju uz sauszemes robežas, kā arī veltīt papildus resursus nelegālo cigarešu ražošanas apkarošanai iekšzemē.

Tāpat ir svarīgi nodrošināt stabilu un pārskatāmu akcīzes nodokļa politiku tabakas izstrādājumiem, lai būtiski nepalielinātu akcīzes nodokļa likmes, kas vēl vairāk vairotu cigarešu kontrabandistu peļņu un samazinātu ieņēmumus valsts budžetā. Sagatavojot nākamā gada valsts budžetu, būtu nepieciešams pieturēties pie apstiprinātā akcīzes nodokļa pieauguma plāna turpmākajiem gadiem, lai neradītu papildus riskus cigarešu kontrabandas attīstībai.

Apvienība sadarbojas ar tirgus pētījumu aģentūru “Nielsen”, veicot regulāras tirgus izpētes par tabakas izstrādājumu apriti Baltijas valstīs.