Glābēji dzīvoklī Pārdaugavā atrod pie radiatoriem pieslēgtu sievieti

Īsi pirms vienpadsmitiem dienā pie kādas daudzstāvu mājas Pārdaugavā sabrauca kupls skaits glābēju, gāzes dienesta pārstāvju, mediķu un patruļpolicijas ekipāžu. Piesaistītas arī glābēju autokāpnes, jo sākotnējā informācija liecināja par ugunsgrēku vienā no augšējiem stāviem. Drīz vien, sasniedzot galamērķi, daļa no tehnikas tika atsaukta un devās atpakaļ uz depo, jo degšanas platība vienā no dzīvokļa istabām bija visai niecīga.

Foto: Ekrānuzņēmums no TV3 raidījuma "Degpunktā"

"Es pats vienkārši aizgāju ciemos pie māsīcas un pats sajutu no rīta dūmu smaku. Kaimiņi stāstīja, ka vienkārši matracis bija aizdedzies no nomestas cigaretes," raidījumam "Degpunktā" stāsta vietējais iedzīvotājs Ainārs. "Kāpņu telpa piepildījās ar dūmiem, un mēs ar kaimiņiem izskrējām ātri ārā un izsaucām ugunsdzēsējus."

Ugunsdzēsēji uzlauzuši durvis un izglābuši sievieti, kura nodota mediķiem un hospitalizēta.

Foto: Ekrānuzņēmums no TV3 raidījuma "Degpunktā"

No kaimiņiem raidījums "Degpunktā" uzzinājis, ka notikušā cēloņi ir visai neparasti. Proti, cietusī dzīvoklī esot atradusies bezpalīdzīgā stāvoklī - ar rokudzelžiem pieslēgta pie radiatoriem.

Pastāv aizdomas, ka šie bija galēji mēri jeb neparasta cīņa ar kaitīgu ieradumu. Sieviete esot atradusies apreibinošo vielu ietekmē, un lēmums uz laiku atņemt viņai brīvību sekojis no tuvinieku puses. Viņa palikusi viena pati, uzsmēķējusi un aizdedzinājusi gulēšanai nolikto matraci.

Šo informāciju likumsargi nekomentēja, taču, kā norāda "Degpunktā", pie mājas vēl pēc ugunsgrēka nodzēšanas ilgāku laiku bija redzama patruļpolicijas automašīna, turklāt degušā dzīvokļa durvis prombraucot likumsargi aizzīmogoja. Glābēju ekipējumā, kas bija izmantots šajā izsaukumā, bez šļūtenēm un laužņiem tika izmantots arī knaiblēm līdzīgs hidrauliskais instruments.