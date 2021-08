"Puisis šausmīgi kliedza, vaidēja" - aculieciniecei spilgtas atmiņas par frontālo sadursmi Mīlgrāvī, kur bojā gāja jauns vīrietis

Tilts pāri Mīlgrāvim brīvdienās, it īpaši rīta agrajās stundās, ir brīvs no sastrēgumiem, taču aizvadītās svētdienas rīts bija rets izņēmums, kad jau no pulksten 9 garā auto kolonnā sastājās braucēji gan no Sarkandaugavas, gan no Vecmīlgrāvja puses.

Tilta vidū, kur satiksme ir organizēta pa trīs braukšanas joslām, kur vidējā ir maiņvirziena josla, frontāli saskrējās divi vieglie spēkrati. Avārija bija vairāk nekā nopietna, un apkārt valdīja patiess izmisums - tā piedzīvotos mirkļus atceras Ivonna. Smagā sadrusme notika sievietes acu priekšā.

"Sākotnēji es braucu viena pati, pa labo malējo joslu, bet puisis ar sudraba krāsas "Peugeot" brauca nedaudz ātrāk, un apmēram pie uzbraukšanas uz tilta viņš mani apdzina," raidījumam "Degpunktā" stāsta Ivonna. "Proti, viņš brauca nedaudz ātrāk pa maiņvirziena joslu. Brauca pie zaļās gaismas, viss pēc noteikumiem. Tilta vidū mēs ar viņu braucām paralēli viens otram, un viņš aizbrauca pa priekšu, jau tuvojās tilta nobrauktuvei. Priekšā brauca divas mašīnas."

Puisis, kas brauca ar "Volvo" Vecmīlgrāvja virzienā, sācis apdzīšanu, stāsta Ivonna. Tajā brīdī notikusi frontāla sadursme.

Redzot priekšā notiekošo, Ivonna strauji bremzējusi, lai neiebrauktu avarējušajās mašīnās. "Viss notika kā palēninājumā, kā kino," viņa atminas. "Viņi sadūrās, no jaudīgā trieciena abas mašīnas uzlidoja gaisā. Apkārt lidoja stikli un plastmasas atlūzas. Viņus aizsvieda katru savā pusē."

Ivonna automašīnā izslēgusi mūziku, lai varētu piezvanīt ātrajai palīdzībai, bet viss, ko viņa dzirdējusi, bijuši apkārtējo kliedzieni. "Puisis no sudraba krāsas "Peugeot" šausmīgi kliedza. Vaidēja, kliedza, raudāja," stāsta aculieciniece.

Otrs šoferis no tumšās krāsas "Volvo" klusēja. Sākotnēji aculieciniekiem licies, ka viņam iestājusies bezsamaņa, taču mirkli vēlāk viņš tomēr sācis kustēties. Neviens no negadījumā iesaistītajiem nebija spējīgs izkļūt no auto. Arī mediķi, kas piesteidzās pie Mīlgrāvja tilta, nevarēja uzreiz operatīvi palīdzēt vīriešiem.

Viens no cietušajiem bija iespiests mašīnā, tāpēc mediķiem bija jāgaida, kamēr ugunsdzēsēji viņu atbrīvos no mašīnas, "Degpunktā" pastāstīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMPD) pārstāve Arita Freimane.

Abi cietušie bija ļoti smagā stāvoklī un nogādāti slimnīcā.

Diemžēl viens no hospitalizētajiem vīriešiem - "Volvo" vadītājs - pēc dažām stundām slimnīcā mira. Neoficiāli zināms, ka tas bija gados jauns vīrietis.

Ziņas par smago avāriju ātri izplatījās sociālajos tīklos, un daudzi lietotāji notikušajā daļēji vainoja tieši satiksmes organizāciju uz Mīlgrāvja tilta, proti, maiņvirziena joslu. Tomēr ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis tam nepiekrīt, un sniedza "Degpunktā" komentāru: "Ja arī notiek luksoforu pārslēgšanās brīdis, tas ir pietiekami ilgs, lai tie, kas ir iebraukuši šajā posmā, paspētu no tā izbraukt. Tāpēc šī negadījuma iemesls noteikti ir autovadītāja rīcība, absolūti pārgalvīgā rīcība, kad ir uzsākts apdzīšanas manevrs nepiemērotā vietā un laikā."

Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess. Valsts policija aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt izmeklēšanai noderīgu informāciju, zvanot uz tālruni 67219765.