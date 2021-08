Šonedēļ izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 notiks sešās pašvaldībās

Sestdien, 21. augustā, izbraukuma vakcinācija notiks:

no plkst.10:00 līdz 15:00 Jēkabpilī gadatirgus pilsētas svētku ietvaros pie DEPO

no 8:00 līdz 14:00 Balvos Tirgus iela 4

no 10:00 līdz 14:00 Daugavpilī tirdziņā Rīgas ielā

no 9:00 līdz 14:00 Ķekavas pilsētas svētkos

no 11:00 lūdz16:00 Preiļu pilsētas parkā

no 9:00 līdz 16:00 Carnikavas Nēģu svētkos Stacijas ielā 15

Gadatirgos un pasākumos tiks vakcinēts ar Pfizer vakcīnām. Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim - pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Vakcinācijas pakalpojums Latvijā ir bezmaksas, ērts un iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties dažādu ražotāju vakcīnas. Vakcinācijas pakalpojumu var saņemt pie ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēs, masu vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros, izbraukuma vakcinācijas laikā gadatirgos, pilsētas svētkos.