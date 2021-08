Arkādijas parkā svaida tualetes. Mazmājiņu no Mārupītes ārā ķeksē deputāts un departamenta direktors. FOTO

5 Foto Torņakalnā – Arkādijas parkā un pie Māras dīķa izsvaidītās tualetes +1 Skatīties vairāk

Valdis Gavars (Reģionālā apvienība) Jauns.lv pastāstīja: “Svētdienas rītā kopā ar Ediju Pelšu gribējām papriecāties par atjaunoto Mārupītes krastu, bet neplānoti nācās atgriezt savā vietā “zilo mājiņu”, jo naktī vai agri no rīta tā bija devusies “pastaigā” pa Mārupītes atjaunoto krastu un dikti sagurusi. Mājiņa tika atsaukta no pastaigas, taču laikam par to apvainojās un cieši aizslēdzās. Ja nu kāds redzējis, kā pavadībā, vai ar kā palīdzību notika šis ceļojums, lūdzu, ziņojiet.



Tā nu sanāca, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta vadītājs kopā ar deputātu svētdienas rītā stutēja no upītes “zilo mājiņu”. Tā kā varējām pacelt divatā, secinājām, ka par laimi neviena iekšā nebija. Vismaz nekas smags, kas veltos pa iekšpusi, netika manīts.”

SIA “Rīgas meži” sabiedrisko attiecību daļas pārstāve Ieva Bērziņa Jauns.lv informēja: “Iepriekšējā nedēļas nogalē Arkādijas parkā un Māras dīķa apstādījumos bija uzdarbojušies sabiedrisko mobilo tualešu vandāļi - viena WC bija iegāzta Mārupītē (Arkādijas parkā), otra WC bija vienkārši apgāzta (Māras dīķa apstādījumos). Nekādi citi postījumi nav novēroti. Ar vandāļu meklēšanu nodarbojas pašvaldības policija.”

Lai arī policija vēl neziņo par tualešu svaidītāja atrašanu, nu abas mazmājiņas ir atkal vietā, sakārtotas un darbojas.