Ludzas tirgū, Tālavijas ielā vakcinācija notiks no plkst. 8 līdz 15, Aglonā bazilikas teritorijā - no plkst. 17 līdz 20, Krāslavas vasaras gadatirgū - no plkst. 10 līdz 13, Skultes tirgū - no plkst. 7.30 līdz 12, Talsu Dižmāras tirgū - no pkst. 9 līdz 16, skriešanas sacensībās "Stirnu buks", Siguldā, Jaunās pils kvartālā - no plkst. 9.30 līdz 15.

Izbraukuma vakcinācija notiek bez iepriekšējā pieraksta, tās organizēšanā iesaistās gan pašvaldības, gan vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji, gan Nacionālie bruņotie spēki.

Gadatirgos un pasākumos pamatā tiks vakcinēts ar ražotāja "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnām. Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir). Uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu.

Savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva, vai cita likumiskā pārstāvja klātbūtne, kā arī dokumenti - likumiskajam pārstāvim pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu, proti, ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara.

Laikā no 19. jūnija līdz 8. augustam veikta izbraukuma vakcinācija 45 pasākumos, kur kopumā vakcinētas 3840 personas.

Nedēļas nogalē darbosies arī liela mēroga vakcinācijas centri un vakcinācijas punkti tirdzniecības centros.