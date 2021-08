Eksperts skaidro bīstamo situāciju zem Gustava Zemgala pārvada

"Klasiska lieta, kāpēc notiek šāda veida negadījumi, ir tas, ka transportlīdzekļa vadītāji nezina sava transportlīdzekļa gabarītus," raidījumam "Degpunktā" skaidro Ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis.

Vienlaikus tiek pieļauta iespēja, ka transportlīdzeklim ir bijuši tehniskie defekti, par kuriem šoferis nav zinājis.

"Hidrosūkni izslēdz un ieslēdz ar vienu slēdzīti uz paneļa. To var neievērot. Sākot braukt, krāns, iespējams, bija salikts. Braucot dalītāja svira var izkustēties un, sūkņa dzīts, krāns paceļas. No kabīnes to var nepamanīt," interneta vidē raksta kāds vīrietis.

Tam piekrīt arī Irbītis, bet vienlaikus norāda, ka krāna fiksāciju var pārbaudīt arī citos veidos, kas jādara pirms izbraukšanas. "Pārsvarā automobiļi ir aprīkoti ar signālierīci, kas liecina, ja kaut kas nav vietā. Vecākiem modeļiem tās sistēmas var nebūt, tā var arī nestrādāt. Tad lielāka atbildība ir vadītājam. Pirms izbraukšanas ir jāpārliecinās, ka visas daļas ir nofiksētas vietā. Automobilim ir jābūt aprīkotam ar fiksāciju, lai krāns nesāktu pēkšņi kustēties."

Lai arī zaudējumi būtu jānosedz apdrošinātājam, bet kompensācijas maksātāji šajā gadījumā var izvērst savu izmeklēšanu.

"Ja tiek pierādīts neuzmanības gadījums, tad pret auto vadītāju, īpašnieku apdrošinātājs var vērsties arī ar regresa prasību," skaidro Irbītis.

Par notikušo arī Valsts policija ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu.

Vairāk skatieties augstāk pievienotajā sižetā.