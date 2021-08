Rīgas dome aicina iedzīvotājus izmantot “brīvās rindas” vakcinācijas iespēju

Rīgas Centrāltirgus vakcinācijas punkts strādās visu nākamo nedēļu, tas ir, no 16. augusta līdz 22. augustam, no plkst. 9.00 līdz 18.30. Laika posmā no 9.00 līdz 10.00 nemainīgi ir senioru stunda, kad prioritāri notiek senioru vakcinācija bez iepriekšēja pieraksta.

Savukārt Rīgas Kongresu nama vakcinācijas punkts strādās no 16. augusta līdz 21. augustam no plkst. 9.00 līdz 18.00. Laika posmā no 9.00 līdz 10.00 nemainīgi ir senioru stunda, kad prioritāri notiek senioru vakcinācija bez iepriekšēja pieraksta.

Papildus seniori var doties uz Rīgas Dzemdību namu (Miera ielā 45) darba dienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 (“Pfizer/Biontech” vakcīna).

Pirms vakcinācijas ārstniecības persona izvērtēs vakcinējamā veselības stāvokli un konsultēs par vakcīnas iedarbību. Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un jāierodas tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu. Iedzīvotāji aicināti līdzi ņemt savu dzeramo ūdeni.

Tāpat arī iedzīvotāji var saņemt vakcīnu lielākajos tirdzniecības centros, gan iepriekš reģistrējoties uz konkrētu laiku vietnē manavakcina.lv vai zvanot pa tālruni 8989, gan arī bez iepriekšējā pieraksta:

T/C “Galleria Riga” (Dzirnavu ielā 67) – katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00 (“Pfizer/Biontech”);

T/C “Galerija Centrs” (Audēju ielā 16) – katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00 (“Pfizer/Biontech”);

T/C “Domina” (Ieriķu ielā 3) – katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00 (“Pfizer/Biontech”);

T/C “Akropole” (Maskavas ielā 257) – katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00 (“Pfizer/Biontech”);

T/C “Origo” (Stacijas laukumā 4) – katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00 (“Pfizer/Biontech”);

T/C “Alfa” (Brīvības gatvē 372) – katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00 (“Pfizer/Biontech” un “Moderna”);

T/C “Riga Plaza” (Mūkusalas ielā 71) – katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00 (“Pfizer/Biontech”);

T/C “Dole” (Maskavas ielā 357) – no pirmdienas līdz sestdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00 (“Pfizer/Biontech” un “Moderna”);

T/C “Sāga” (Biķeru ielā 4) – no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 16.00 līdz 20.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 un svētdienās no plkst. 11.00 līdz 18.00 (“Pfizer/Biontech” un “Moderna”);

veikalā “IKEA” (Biķeru ielā 2) – katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00 (“Pfizer/Biontech”).