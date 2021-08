Publiskoti visi 77 būvnieku karteļa lietā iesaistītie būvobjekti

Kopumā starp 77 būvnieku kartelī pārrunātajiem objektiem ir vairāki projekti Rīgā, tostarp vairākas izglītības un kultūras iestādes. Tāpat vairāki karteļa darbībā iesaistītie objekti atrodas citās Latvijas pilsētās - Liepājā, Jelgavā, Skrundā, Ogrē, Ikšķilē, Jēkabpilī, Valmierā, Kuldīgā, Saldū, Rēzeknē, Salaspilī, Daugavpilī un Cēsīs.

Starp uzskaitītajiem būvobjektiem Latvijas pilsētās ir ne tikai izglītības iestādes, bet arī sporta centri, slimnīcas, ražotnes, parki, dzīvojamās ēkas, tirdzniecības centri un citi objekti.

Visi KP publiskotie lietā iesaistītie būvobjekti ietver VEF kultūras pili, Okupācijas muzeju, Pulka ielas muzeja krātuvi, kultūras pili "Ziemeļblāzma", Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Ogres tehnikumu, Latvijas Universitātes Akadēmisko centru Torņakalnā, Rīgas pili, Jauno Rīgas teātri, Salaspils kultūras namu "Enerģētiķis", stadionu "Daugava", Lielupes tenisa centru, Ventspils Mūzikas vidusskolu ar koncertzāli "Latvija", Lielupes vidusskolu un Jelgavas Valsts ģimnāziju.

Tāpat starp būvobjektiem ir Rēzeknes Olimpiskais centrs, Valmieras dzīvojamās mājas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ēka Jaunpils ielā, Rīgā, KNAB ēka, Bauskas sporta zāle, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca, Liepājas cietums, Mežaparka estrāde, Mārupes vidusskola, VUGD ēka Skrundā, Ventspils Inovāciju centrs Rūpniecības ielā, Jēkabpils tiesa, prokuratūras ēka Aspazijas bulvārī, Rīgā, Radio un televīzijas tornis Zaķusalā, Ķekavas sākumskola, sociālās mājas Bolderājā, kā arī Ropažu vidusskola.

Līdztekus sarakstā atrodami arī tirdzniecības centri "Akropole", "Rimi" un "Alfa", kā arī Rakstniecības muzejs, Garkalnes skola (Berģu skola), Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas Valsts tehnikums, Rēzeknes tehnikums, Siguldas pils, Siguldas skola, Ādažu skola, Pļavnieku skola, Kuldīgas tehnikums, Valmieras sporta centrs, Jelgavas slimnīca, Rīgas Franču licejs, Zolitūdes skola, Lielupes tenisa kortu 2. kārta, Liepājas tenisa korti, Elejas baseins, Imantas skola, "Rīgas siltuma" Imantas centrāle, Liepājas slimnīca, Mežaparka estrādes 2. kārta, Latvijas Universitātes "Rakstu māja", Salaspils "Radons", Lielvārdes kazarmas, Ogres novada Sociālais centrs, Rēzeknes Rūpniecības komplekss ar ražošanas funkciju, Ikšķiles vidusskola, Zinātnes parks, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums un Rīgas Mākslas un mediju tehnikums.

Vēl uzskaitīts Jelgavas tehnikums, Valmieras tehnikums, Smiltenes tehnikums, Liepājas Valsts tehnikums, Kandavas lauksaimniecības tehnikums, Saldus tehnikums, Daugavpils Būvniecības tehnikums, Daugavpils tehnikums, Jelgavas Amatu vidusskola, kā arī Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskola.

Jau ziņots, ka KP atklātā būvniecības uzņēmumu karteļa dalībnieki bija iesaistīti vismaz 70 iepirkumos par kopējo līgumsummu 686 989 991 eiro, otrdien preses konferencē sacīja KP Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite.

No KNAB nodotajiem būvnieku audioierakstu atšifrējumiem KP secinājusi, ka lielāko būvniecības komercsabiedrību pārstāvji vismaz no 2015.gada līdz 2018.gadam kopā 12 tikšanās reizēs, tiekoties vismaz trīs reizes gadā un veicot iepirkumu sadali, pārrunāja dalības nosacījumus iepirkumos.

Kopumā sarunās un piezīmēs pieminēti teju 90 iepirkumi, no kuriem identificēti vismaz 70, stāstīja Šmite. Sarunas notikušas pirtī "Taureņi" un sanatorijā "Jūrsalīcis", Jūrmalā.

KP desmit būvnieku kartelī iesaistītos uzņēmumus sodījusi ar naudas sodu kopumā 16 652 927,4 eiro apmērā.

Starp 10 sodītajiem uzņēmumiem ir SIA "Skonto būve", SIA "Latvijas energoceltnieks", SIA "Velve", SIA "Arčers", SIA "Rere būve", SIA "Re & Re", SIA "RBSSKALS būvvadība", SIA "Abora", AS "LNK Industries" un SIA "Merks". Tiesa "RBSSKALS būvvadība" patlaban jau ir likvidēta, tāpēc sods netika piespriests.

Procentuāli lielākais naudas sods no iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma - 6,1% - tika piemērots diviem uzņēmumiem. "Re & Re" piemērots naudas sods 170 635,91 eiro apmērā, bet "Skonto būvei" - 746 720,15 eiro apmērā.

Naudas sods 5,4% apmērā no iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma piemērots četriem uzņēmumiem. "LNK Industries" piemērots sods 3 711 491,28 eiro apmērā, "Merks" - 2 688 950,79 eiro apmērā, "Arčers" - 1 998 412,02 eiro apmērā un "Abora" - 1 115 910 eiro apmērā.

"Latvijas energoceltniekam" piemērots naudas sods 5,3% apmērā no iepriekšējā apgrozījuma - 3 329 579,41 eiro, "Rere būvei" - 5,2% apmērā no apgrozījuma jeb 711 050,34 eiro, bet "Velvei" - 4,6% apmērā no apgrozījuma jeb 2 421 419,39 eiro apmērā.