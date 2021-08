Salīdzinājumā ar šī gada maija rezultātiem, jaunākie dati liecina, ka nogurums no Covid-19 ir samazinājies, jo pavasarī spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjuta 48% respondentu, savukārt šī gada janvārī tik augsts noguruma līmenis no Covid-19 bija 42%. Ļoti augsts nogurums saglabājas jauniešu un krievvalodīgo vidū – vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem izteikti spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjūt 54% respondentu, savukārt krievvalodīgo vidū šis rādītājs ir 51%.



Vidējs nogurums no Covid-19 (atzīmes no 5 līdz 7) šobrīd saglabājas 28% respondentu, bet vidēji zems vai zems (atzīmes no 1 līdz 4) – 30%. Salīdzinājumā šī gada maijā vidējs nogurums bija 28%, bet vidēji zems vai zems – 24%, savukārt šī gada janvāra datos vidējs nogurums bija 29% aptaujāto, bet vidēji zems vai zems – 28%.

Raugoties uz iegūtajiem rezultātiem pēc respondentu dzimuma, secināms, ka ievērojami spēcīgāku nogurumu izjūt sievietes. Kopumā 49% aptaujāto sieviešu sniedza atbildi, ka izjūt spēcīgu – no astoņām līdz desmit ballēm – nogurumu, kamēr vīriešu vidū šis rādītājs ir 34%. Salīdzinājumā ar maija datiem abās grupās noguruma līmenis ir samazinājies – attiecīgi par 5% sievietēm un 8% vīriešiem. Tomēr, ja salīdzina datus ar šī gada janvāri, kad epidemioloģiskā situācija bija nelabvēlīgāka, šobrīd sieviešu vidū nogurums no Covid-19 ir pat nedaudz augstāks– gada sākumā spēcīgu nogurumu izjuta 48% aptaujāto sieviešu, bet šobrīd šis rādītājs ir 49%.

Pēc vecuma visspēcīgāko nogurumu no Covid-19 izjūt jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – ļoti spēcīgs nogurums ir 54% minētās vecuma grupas respondentu, maijā šis rādītājs bija 59%, bet janvārī – 53%.Ja visvairāk no Covid-19 noguruši ir jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, tad vismazākais nogurums ir cilvēkiem vecumā no 55 līdz 74 gadiem – 27% respondentu snieguši atbildi, ka izjūt spēcīgu Covid-19 nogurumu. Pārējās vecuma grupās izteiktu nogurumu no Covid-19 izjūt vidēji 40% līdz 45% robežās.

Interesanta aina pavērās, analizējot datus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas – kopumā lielāku nogurumu no Covid-19 izjūt krievvalodīgie. Latviešu vidū spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjūt 41%, vidēju – 28%, bet vidēji zemu vai zemu – 31%, savukārt krievvalodīgo spēcīgu nogurumu izjūt 51%, vidēju – 30%, bet vidēji zemu vai zemu – 22%. Krievvalodīgo vidū nogurums no Covid-19 saglabājas īpaši augsts – janvārī spēcīgu nogurumu izjuta 48% krievvalodīgo, maijā – 55%, bet šobrīd – 51% respondentu.

Nogurums no Covid-19 ietver fizisku un mentālu panīkumu, ko rada ilgstoši saslimšanas riski, ierobežojumi, būtiskas izmaiņas ikdienā, stress, klātienes komunikācijas trūkums un informācijas pārbagātība.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju GEMIUS, aptaujājot 2341 respondentu.