FOTO: izstādes “80. gadu neformālo jauniešu kustība “PAGRABS” foto liecībās” atklāšana Ojāra Vācieša muzejā

51 Foto Izstādes “80. gadu neformālo jauniešu kustība “PAGRABS” foto liecībās” atklāšana +47 Skatīties vairāk

Izstādes idejas autori atgādina, ka tieši pirms 35 gadiem – 1986. gada jūnijā – tika izsludināta akcija “Mēs Vecrīgai”, kuras laikā tika tīrīti Vecrīgas pagalmi un pagrabi.

“Augusta beigās radās ideja vienu pagrabu piešķirt jauniešu klubam, un izvēle krita uz Krāmu ielu 2. Jaunieši to iztīrīja no oglēm un citiem gružiem, taču šo pagrabu uzreiz savajadzējās Rīgas Tehniskajai universitātei . Tā mēs beidzot tikām pie pagraba Krāmu iela 4, un 1986. gada 3. septembrī tika dibināts pirmais neformālais jauniešu klubs “Pagrabs”,” atceras Rīgas domnieks un toreizējās jauniešu kustības dalībnieks Valdis Gavars. Viņš arī piebilst: “Liels paldies par atbalstu jāsaka Ziedonim Čeveram, toreizējam Rīgas pilsētas Kirova rajona komjauniešu komitejas vadītājam, kurš šo jauniešu kustību atbalstīja. Tā radās pirmā nevalstiskā organizācija Rīgā un Latvijā, turklāt uz šīs neformālās “pagrabistu” bāzes radās daudzas idejas un organizācijas: piemēram, Vides aizsardzības klubs, kas tika dibināts 1987.gada janvārī utt. Šī bija viena no pirmajām NVO kustībām toreizējā PSRS, jo pie mums brauca no Tallinas, Maskavas un Viļņas pārņemt pieredzi. Pēc “Pagraba” izveidojās arī citi klubi – “Pakavs”, “Caurvējš”, “Kabata” u.c.”

Izstāde aplūkojama līdz 6. oktobrim.

Saistībā ar aktuālajām prasībām Covid-19 izplatības ierobežošanai, Ojāra Vācieša muzejs uzņem tikai individuālus apmeklētājus un vienas mājsaimniecības locekļus. Lūdzam neapmeklēt muzeju, ja jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija. Muzejam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju muzejā un aicināt tās atstāt muzeju. Ikvienam muzeja apmeklētājam jālieto mutes un deguna aizsegs.