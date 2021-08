Pērn sociālajos tīklos dezinformāciju, izplatot vecas Kariņa bildes bez sejas maskas, radījis veikala apsargs

Līdz pagājušā gada 1.oktobrim Oļegs Baikovs strādāja par apsargu alkoholisko dzērienu veikalā. Kopš tā laika viņš ir bezdarbnieks, bet vēsti par piespriesto sodu Baikovs saņēma vairāk nekā pusgadu pēc notikušā.

Inspekcijā skaidroja, ka tā ir nelikumīga personas datu izmantošana, jo premjera fotogrāfijas ņemtas no veikala videonovērošanas kamerām. Fotogrāfijās Kariņš redzams bez sejas maskas.

"Es dalījos ar bildēm savā grupā. Man atsūtīja, es padalījos grupā. Tas bija ap jauno gadu. Es viņiem uzrakstīju, kā viss notika. Es jau sen tur nestrādāju," norādīja Baikovs.

Bildes vīrietis publicējis pagājušā gada novembra beigās. Viņš apgalvoja, ka tobrīd veikalā vairs nav strādājis.

Inspekcijas izmeklēšana liecina par ko citu. Fotogrāfijas parādījās dažādos sociālo tīklu platformu profilos, taču tie bija viens ar otru saistīti.

Inspekcijas direktores vietniece Lāsma Dilba norādīja, ka inspekcijai sniegta informācija arī par vairākām citām epizodēm, kad šī te prettiesiski iegūtā informācija tika publicēta sociālās tīklošanas vietnēs. Informācija tika publicēta no diviem vai trim it kā dažādiem profiliem, lai arī inspekcijas rīcībā bija informācija par to, ka šo profilu īstais lietotājs ir viena persona.

Premjers sociālajos tīklos nonākušos attēlus skaidroja ar to, ka bildes bija uzņemtas vasarā, kad sejas masku valkāšana vēl nav bijusi obligāta.

To apstiprināja arī Datu valsts inspekcijas veiktā izmeklēšana. Inspekcijā norādīja, ka diena, kad tika uzņemtas šīs bildes, sakrita ar Baikova maiņas dienu.

Vīrietim gan ir tiesības apstrīdēt lēmumu par administratīvā soda piemērošanu.

LTV arī norādīja, ka visi veikala apsargi pirms maiņas sākuma paraksta dokumentu par datu aizsardzību un apņemas neizplatīt tālāk videonovērošanas kameru ierakstus.