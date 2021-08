Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs jau šobrīd aicina tiesu sistēmā apzināt iespējamos riskus un paredzēt to novēršanas modeļus. (Foto: Zane Bitere (LETA))

AT priekšsēdētājs Strupišs migrantu krīzē Lietuvā saskata riskus Latvijas tiesu sistēmai

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Migrantu krīze uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas var ietekmēt arī Latviju, tādēļ Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājs Aigars Strupišs jau šobrīd aicina tiesu sistēmā apzināt iespējamos riskus un paredzēt to novēršanas modeļus, informēja AT Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece.