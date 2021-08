Rancāns: Latvijai jāatjauno žoga būvniecība uz Baltkrievijas robežas

Kā informēja viņa pārstāvētajā politiskajā spēkā, nākamajā nedēļā tiks sasaukta Saeimas Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde par šā brīža situāciju Baltkrievijas pierobežā un nelegālās imigrācijas iespējamo pieaugumu un ar to saistīto problemātiku.

Paredzēts, ka uz komisijas sēdi tiks aicināta iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP), Valsts robežsardzes vadība un citas iestādes, lai rastu savlaicīgus risinājumus nelegālās imigrācijas no Baltkrievijas novēršanai, atklāja Rancāns.

Problēma esot tajā, ka līdzšinējie pasākumi, kā robežsardzes stiprināšana ar papildu patruļām no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem būtībā nenovērš nelegālo imigrantu iekļūšanu Latvijā.

Faktiski šīs patruļas tikai aizturot attiecīgos robežas pārkāpējus, pēc kā viņi ir jānogādā izmitināšanas centros un jālemj par tālāko rīcību ar tām.

Rancāna ieskatā, šo personu masveidīga izmitināšana, uzturēšana un tālākās darbības rada gan drošības riskus, gan lielas izmaksas valstij, gan var radīt cita veida problēmas, kuras šobrīd var vērot Lietuvā. Viņš informēja, ka pašlaik šiem nelegālajiem imigrantiem izdevīgāks maršruts, kā nokļūt Eiropas Savienībā (ES) ir ap 500 kilometru garā Lietuvas robeža, kura ir tuvāk Minskai nekā Latvijas robeža.

"Tomēr tas ir tikai līdz brīdim, kamēr Lietuva atradīs risinājumus un fiziski aizvērs savas robežas tā, ka šie nelegālie imigranti tur nevarēs iekļūt. Ja uz to brīdī Latvija nebūs uzcēlusi savu pietiekami kvalitatīvu žogu uz robežas ar Baltkrieviju, tad šie imigranti meklēs vājāko posmu un centīsies nokļūt ES caur Latviju, radot attiecīgas problēmas mūsu valstij," prognozēja parlamentārietis, piebilstot, ka, tāpēc nepieciešams aktīvi un izlēmīgi rīkoties, lai šādus masveida nelegālās imigrācijas draudus novērstu savlaicīgi.

Nelegālo migrantu plūsma pāri Lietuvas un Baltkrievijas robežai pēdējā laikā krasi pieaug. Kopš šā gada sākuma aizturēto nelegālo imigrantu kopskaits pārsniedzis 3500.

Vairākums šogad aizturēto ārvalstnieku - 2555 - ir Irākas pilsoņi vai par tādiem uzdodas, aizturēts arī 191 migrants no Kongo, 129 - no Kamerūnas, 124 no Sīrijas, 91 no Irānas, 80 no Krievijas, pārējie ieradušies vēl no citām valstīm. Lielākā daļa nelegālo migrantu vēlas caur Lietuvu nokļūt Rietumeiropas valstīs.

Lietuvas amatpersonas uzskata, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai.

Migrācijas krīzes dēļ Lietuvā ir izsludināta ārkārtējā situācija.