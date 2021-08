Latvijas zvaigznes Varakļānu un Rēzeknes novada vēlēšanu sarakstos. Ko sola jaunie deputātu kandidāti?

Jauns.lv piedāvā ielūkoties visos vēlēšanu sarakstos, iepazīties ar to lokomotīvēm, tajos iekļautām pazīstamām personībām un atrast arī kādu savdabīgu priekšvēlēšanu solījumu. Jauns.lv no apjomīgo priekšvēlēšanu programmu tekstiem pēc nejaušības principa izvēlējās tikai vienu teikumu, kas liecina par kādu no partijas prioritātēm.

Rēzeknes novads: Latgales sirdsapziņa, muzicējošie novadnieki un traktoristu kursi

Ķeguma Krusta kalna saimniece Inta Brokāne-Vilcāne uz vietu Rēzeknes novada domē tēmē no Nacionālās apvienības un Reģionu apvienības apvienotā saraksta. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Salīdzinot ar Varakļāniem, Rēzeknes novadā startēs divreiz vairāk partiju – par 19 vietām novada domē sacentīsies astoņi partiju saraksti, kuros iekļautas 162 personības. Arī konkurence Rēzeknes pusē daudzkārt lielāka.

“Saskaņa”: uz uzvaru Rēzeknes novadā saskaņiešus vedīs līdzšinējā Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova, kura pašlaik ir novada pagaidu administrācijas locekle. Sarakstā ar 5. numuru ir Latvijas politikā ļoti labi pazīstams vārds – Jānis Urbanovičs. Bet tas it nebūt nav “Saskaņas” nacionālais līderis, bet gan daudz jaunāks vīrs - SIA “Fox Fly Entertainmen” informācijas tehnoloģiju speciālists, kurš tikai pērn Latvijas Universitātē ieguvis jurista bakalaura grādu. Jāpiemin, ka viņam ir tikpat gadu, cik “Saskaņas” līdera Jāņa Urbanoviča dēlam un arī viņa dzīvesvieta reģistrēta Rēzeknes novadā. Partija sola “ieviest 3. klases skolēniem slidošanas prasmju apguvi uz “Olimpiskā centra Rēzekne” bāzes”.

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija: sociķu listes galvgalī ir Dekšāru pamatskolas direktore Daiga Ceipeniece, kura kopā ar partijas biedriem sola: “Labiekārtosim un kopsim novada kapsētas”.

Grupas "Bez PVN" mūziķis Guntis Rasims kandidē uz deputāta vietu Rēzeknes novada domē. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Jaunā konservatīvā partija: konservatīvo pirmais numurs ir iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Reģionu apvienības sarakstā kandidējošais un ievēlētais grupas “Bez PVN” mūziķis un Latgales Radio dīdžejs, kurš bijis Rēzeknes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Guntis Rasims. Arī listes otrais numurs ir ar kultūru cieši saistīts cilvēks - Viļānu kultūras nama pašdarbības kolektīva vadītājs, likvidējamā Viļānu novada domnieks Rūdolfs Beitāns. Konservatīvo piedāvājums varētu būt pievilcīgs četrkājaino draugu mīļiem, jo JKP sola “darbu ar klaiņojošiem mājdzīvniekiem”.

“Latvijas attīstībai”: savs mūziķis ir arī “Latvijas attīstībai”, kuras listē ar sesto numuru startē Vitolds Gorņevs no grupas “Galaktika”. Partijas lokomotīve ir SIA “Agroinvests” valdes priekšsēdētājs Georgijs Jevsikovs. Par prieku sportiski dziedošajiem novadniekiem “Latvijas attīstībai” sola: “Latgales novadu sporta svētkiem un Latgales novadu dziesmu un deju svētkiem būt - Rēzeknes novadā!”.

Rēzeknes novadā uz deputāta vietu atkal cer dziedošās Igauņu ģimenes galva, mūzikas instrumentu darinātājs Gunārs Igaunis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Jaunā Vienotība”, kustība “Par!”, Latgales partija: trejpartiju apvienības līderis ir līdzšinējais novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, kuram seko Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Brence. Bet trešais numurs ir pazīstamajai dzejniecei, kuru daudzi dēvē par “Latgales sirdsapziņu”, Annai Rancānei (dzejnieces oficiālais amats ir – pašvaldības mājaslapas satura redaktore). Ar sesto numuru startē bijušais 11. Saeimas deputāts no Zatlera Reformu partijas, dziedošās Igauņu ģimenes galva, mūzikas instrumentu darinātājs Gunārs Igaunis. Bet šī saraksta politiķi labklājību sola ne tikai ar muzicēšanu vai dzejošanu, bet savā ziņā arī ar bardzību, “izveidojot pašvaldības policiju”.

Nacionālā apvienība, Latvijas Reģionu apvienība: šīs apvienības sarakstā ir visjaunākais abos novados kandidējošais deputāta kandidāts – 18 gadus vecais Saldus tehnikuma audzēknis, topošais ugunsdzēsējs Matīss Lopsa. Uz jaunekļa ievēlēšanu domē ir maz cerību, jo viņš listē ir ar pēdējo – 22. kārtas numuru. Tomēr paveikties var pirmajam numuram – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes dekānei Ērikai Teirumniekai. Nacionālie mākslas cienītāji krustiņus varētu likt saraksta 6. numuram – gleznotājai, Makašānu Amatu vidusskolas direktorei Gundegai Rancānei. Savukārt mistikas un garīguma cildinātājus var piesaistīt saraksta 14. numurs - Ķeguma Krusta kalna dibinātāja un vadītāja Inta Brokāne-Vilcāne. Visnotaļ izplūdis ir priekšvēlēšanu programmas teikums: “Popularizēsim ainavu estētiskumu”.

Latvijas Krievu savienība: krievu kopiena ir visai nemierīga, jo tā pat svētdienās grib aktīvi rosīties, jo sola: “Palīdzēsim tradicionālo konfesiju bērniem apmeklēt svētdienas skolas”. Varbūt tādēļ, ka listē ar otro numuru startē Gurilišku vecticībnieku draudzes priekšnieks Vitālijs Gudreniks. Saraksta lokomotīve gan ir no laicīgās pasaules - zāģēšanas, ēvelēšanas un impregnēšanas SIA “ABE koks” valdes loceklis Vadims Seļeznovs.

Zaļo un Zemnieku savienība: zaļzemniekus uz uzvaru vedīs piensaimniecības “Sprūževa M” valdes priekšsēdētājs Kaspars Melnis. Lielākā daļa no sarakstā iekļautajiem deputātu kandidātiem ir saistīti ar zemkopību, tāpēc nav jābrīnās, ka novada jaunieši tiek orientēti uz traktorista aroda apguvi: “Attīstīsim (..) traktortehnikas vadītāju apmācības kursu apguvi novada vidusskolu skolēniem”.

Varakļānu novads: Latvijas lepnums, slavenību piesaiste un separātisms

Tā arī īsti neizlemjot, kam tad īsti Varakļāni pienākas – Latgalei vai Vidzemei, separātiskie varakļānieši pašvaldības vēlēšanās balsos par četriem partiju sarakstiem, kuri katrs savā veidā sola saglabāt un attīstīt no citiem neatkarīgu novadu. Uz novada domes 15 deputātu krēsliem kopumā kandidēs 64 personības.

Latvijas Zemnieku savienība: zemsaviešu lokomotīve būs Varakļānu novada pašvaldības lauksaimniecības konsultante Janīna Grudule, kurai seko zemnieku saimniecības “Kalnu mājas” īpašnieks Edgars Kokars un Varakļānu muzeja krājumu glabātāja Ilze Marinska. Zemsavieši gan vairāk laikam ir par novada piederību Latgalei, jo uzsver, ka ir vajadzīga “cieņpilna attieksme pret latgaliskajām, tradicionālajām kultūras, dabas un ģimenes vērtībām”.

No Reģionu apvienības un Nacionālās apvienības kopējā saraksta uz vietu separātiskajā Varakļānu novada domē tēmē kādreizējais Saeimas deputāts Andrejs Naglis. (Foto: Agnese Gulbe/LETA)

Latvijas Reģionu apvienība, Nacionālā apvienība: šo apvienību uz uzvaru vedīs SIA “Arnotijs” tehniskais direktors Māris Višķers. Viņam palīdzēs arī vairāki visā Latvijā zināmi ļauži: Latvijas Universitāte Humanitāro zinātņu doktorante, ērģelniece un kordiriģente Ieva Zepa 2009. gadā saņēma “Latvijas lepnuma” balvu par talantu apvienot novadniekus, savukārt Andrejs Naglis pazīstams ne tikai kā 6. un 8. Saeimas deputāts, bet arī kā pārliecināts katolis, Krustpils un Atašienes prāvesta Viktora Nagļa tēvs. Saraksta politiķi sola varakļāniešus atradināt no pārāk biežas veikalu apmeklēšanas un doties uz tirgu: “Attīstīsim Varakļānu tirgu par novada iedzīvotājiem nozīmīgu iepirkšanās vietu”.

“Latvijas attīstībai: attīstībniekus uz uzvaru vedīs līdzšinējais novada mērs Māris Justs, kurš ar rokām un kājām bija pret vardarbīgo novada pievienošanu Rēzeknes novadam. Un viņam sola palīdzēt arī dzīves pieredzes rūdītie, tostarp arī 11. septembra vēlēšanās startējošā gados viscienījamākā kandidāte – 79 gadu slieksni pārkāpusī pensionāre Anna Strode. Viņa gan ir saraksta priekšpēdējā vietā – ar 17. numuru. Partija sirdīgi iestājas par Varakļānu novada saglabāšanu un piesauc pat Briseli: “Strādājot kopā ar “Latvijas attīstībai” Eiropas parlamenta, Saeimas un citu pašvaldību deputātiem, ministriem un biedriem, mēs veidosim Varakļānu novadu par pašvaldību, kurā izvēlas dzīvot, strādāt un investēt!”

Apvienība “Iedzīvotāji”: viņi tāpat kā Krievu savienība Rēzeknes novadā ir vispieticīgākie, jo savu sarakstu nav spējuši nokomplektēt vismaz ar tik cilvēkiem, cik tiks ievēlēti jaunajā pašvaldībā. Viņu sarakstā ir tikai 11 deputāta kandidāti, kurus uz uzvaru nolēmis vest Sakstagala pagasta zemnieku saimniecības “Virši AG” loģistikas speciālists Austris Kokars. Iedzīvotāji sola Varakļānos teju vai zvaigžņu lietu: “Skolās uzaicināt pazīstamus sportistus, sabiedrībā populārus cilvēkus”.

