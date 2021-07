Līdz decembra vidum slēgs transportlīdzekļu satiksmi Zemgala gatvē un Ūnijas ielā

Laika periodā no 2. augusta līdz 15. decembrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Gustava Zemgala gatvē, posmā no Vairogu ielas līdz Ieriķu ielas. Tāpat šajā laika periodā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Ūnijas ielā, posmā no Gustava Zemgala gatvē līdz Stārķu ielai. Slēgtos ielu posmus ir iespējams apbraukt pa Brīvības gatvi un Lielvārdes ielu.