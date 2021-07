Latvija līdz šim kopumā saņēmusi vairāk nekā divus miljonus vakcīnu pret Covid-19 devu

No tām 1 939 475 bijušas no ražotājiem "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna" un "AstraZeneca", savukārt 98 200 - no "Johnson&Johnson", kura meitas uzņēmuma radītājai vakcīnai nepieciešama tikai viena deva.

No ražotāja "Pfizer"/"BioNTech" līdz šim 24 piegādēs saņemts 1 159 275 vakcīnas devu, no kurām lielākajās piegādēs 21. un 28.jūnijā katrā saņemti 132 210 devu. Vidēji vienā piegādē no šī ražotāja saņemta 46 371 vakcīnas deva. Pēc īpatsvara no šī ražotāja saņemto devu skaits veido 56,8% no piegādāto devu kopskaita.

Ievērojami mazāks devu skaits saņemts no "Moderna" - kopumā ražotājs 21 piegādē nodrošinājis 332 400 devu. 30.martā vienā piegādē tika saņemtas 25 200 devas, kas ir līdz šim lielākā šī ražotāja piegāde, taču vidēji vienā piegādē saņemtas 15 828 devas. Kopumā no šī ražotāja saņemto devu skaits veido 16,3% no kopskaita.

Sākotnēji bija iecerēts, ka Latvijas vakcinācijas plāns primāri balstīsies uz ražotāja "AstraZeneca" vakcīnām, taču vēlāk ražotājs vairākkārt būtiski samazināja piegāžu apjomus, kamēr dažādu iemeslu dēļ kritās arī iedzīvotāju vēlme vakcinēties tieši ar šo poti. Tādējādi, salīdzinot sākotnējās piegāžu prognozes ar šobrīd reāli piegādātajām, atklājas, ka "AstraZeneca" pirmajā ceturksnī piegādāja vien 30,5% no sākotnēji solītā jeb 129 600 devu 423 957 vietā. Līdzīga tendence turpinājusies arī otrajā ceturksnī, ražotājam reāli piegādājot 53,6% sākotnēji solītā jeb 318 200 devu 593 539 vietā. Taču kopumā šī ražotāja devas veido 21,97% no piegādāto devu kopskaita.

Par neizpildītajām saistībām Eiropas Savienība (ES) ražotāju "AstraZeneca" iesūdzējusi tiesā. Vienlaikus sakarā ar zemo Latvijas iedzīvotāju vēlmi vakcinēties konkrēti ar šī ražotāja poti vadība iepriekš lēma ziedot 165 600 devu Gruzijai, Moldovai, Melnkalnei, Kenijai un Albānijai.

Saistītās ziņas ZVA: Latvijā nav apstiprinātu nāves gadījumu, kuriem būtu noteikta saistība ar vakcināciju pret Covid-19 ES vismaz vienu Covid-19 vakcīnas devu saņēmuši 70% pieaugušo Iedzīvotājs Latvijā pieprasījis kompensēt vakcīnas pret Covid-19 radītās blaknes

Pēdējā vakcīna, kas tikusi apstiprināta lietošanai ES, ir kompānijas "Johnson & Johnson" meitas uzņēmuma ražotā vienas devas pote, kuru Latvijai sāka piegādāt aprīlī. Līdz šim desmit piegādēs saņemti 98 200 devu, no kurām lielākajā piegādē saņemts 16 800 devu. Vidēji vienā piegādē no šī ražotāja saņemtas 9820 devas. Kopumā no šī ražotāja saņemti 4,83% devu kopskaita.

Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem, Latvijā līdz šim veiktas 1 321 191 vakcīnas injekcijas, turklāt iepriekš nolemts ziedot 165 600 devu citām valstīm. Tādējādi kopumā izlietota vai ziedota ir 1 486 191 vakcīnas deva jeb 72,9% līdz šim kopumā atvesto.

Lietošanai ES pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen". Vienlaikus EZA šobrīd vēl izvērtē ražotāju "Sanofi", "CureVac", "Sinovac" un "Novavax" vakcīnas, kā arī Krievijā ražoto vakcīnu "Sputnik V".