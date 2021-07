Valsts pirmā amatpersona pārliecināta, ka pedagogiem, kuri strādā skolās, kā arī medicīnas iestāžu darbiniekiem būtu obligāti jāvakcinējas, lai varētu būt kontaktā ar saviem klientiem, bērniem.

"Jāsaka, ka valdības ieskatā, un es to atbalstu, bērnu un viņu vecāku intereses ir pirmajā vietā. Ja atsāksies mācības klātienē, valstij ir jābūt atbildīgai un bērni nedrīkst tikt pakļauti augstam riskam. No cilvēkiem, kas nav vakcinējušies un ir kontaktā ar citiem, izriet lielāks risks, nekā no vakcinētajiem. Ja bērnam obligāti jāiet uz skolu un jābūt ciešā kontaktā ar pedagogu, bērniem un vecākiem ir tiesības prasīt no valsts, lai valsts šādus riskus mazinātu," sacīja Levits.

Vienlaikus prezidents akcentēja, ka atļauja atlaist nevakcinētus darbiniekus citās nozarēs būtu jāvērtē kontekstā ar to, kur obligāti nepieciešams kontakts ar cilvēkiem un no tā nevar izbēgt.

"Kur kontakts ir obligāts, [obligāta vakcinācija] ir pilnīgi attaisnojama, piemēram, skolās. Tur, kur kontakts nav obligāts vai nav vajadzīgs, varētu būt citi risinājumi - testi, attālinātais darbs. Tas ir jautājums par attieksmi pret kolēģiem - ja viens nevakcinēts ienāk telpā, tad visiem jāvalkā maskas," teica Levits.

Valsts prezidents piekrita, ka sabiedrības daļa, kas atsakās vakcinēties, ir visās pasaules valstīs. Tas esot jautājums par racionāliem argumentiem un to iedarbību. Levita ieskatā, racionāli domājoši un saprātīgi cilvēki vakcinējas kaut vai savās, ja ne sabiedrības interesēs.

Jautāts, kāpēc citās valstīs ar vakcināciju pret Covid-19 sekmējas labāk nekā Latvijā, Levits pieļāva, ka "cilvēki tajās valstīs ir racionālāk domājoši".

Levits uzskata, ka ir jāturpina skaidrošanas darbs par nepieciešamību vakcinēties, brīdinot, ka ar lielu varbūtību rudenī atsāksies diezgan intensīva slimības gaita. Viņš arī pieļāva, ka tieši saslimstības saasinājums varētu kalpot par lielāko motivācija vakcinēties, redzot, ka citi saslimst.

Viņaprāt, cilvēkiem pašiem būtu jādomā, kā nepalaist iespēju laicīgi vakcinēties, lai neciestu no vīrusa atkārtota pieauguma viļņa.

"Katrs racionāls cilvēks apsvērs riskus. Risks smagi saslimt vakcinētam cilvēkam ir daudz mazāks. Ir neliela daļa cilvēku, kas medicīnisku iemeslu dēļ nevar vakcinēties, bet absolūtam vairākumam tādu iemeslu nav. Katrs saprātīgs cilvēks domā par iespēju samazināt risku saslimt," rezumēja politiķis.