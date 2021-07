Sinoptiķi brīdina par jaunu karstuma vilni Latvijā

Līdz ar vēl vienu karstuma vilni, kurš sāksies svētdien, jūlijs varētu kļūt par karstāko mēnesi Latvijā kopš 1924.gada. Nākamās darba nedēļas pirmajā pusē gaidāms karstums līdz plus 28, plus 30 grādiem, savukārt nedēļas vidū sāksies lietaināks periods.

Šodien saglabāsies samērā patīkami silts laiks. Gaisa temperatūra dienā nepārsniegs plus 23, plus 26 grādus, savukārt naktī tā pazemināsies līdz plus 9, plus 14 grādiem. Tikai piekrastes rajonos būs siltāks.

Svētdien Latvijā sāks ieplūst karstākas gaisa masas - dienā gaiss iesils līdz plus 28 grādiem. Arī nedēļas pirmajā pusē saglabāsies karsts, sauss un saulains laiks ar lēnu vēju.

Dienā gaiss iesils līdz plus 30 grādiem, dažviet, iespējams, pat nedaudz vairāk, bet naktīs vietām termometra stabiņš nenoslīdēs zem plus 20 grādu atzīmes. Kopumā gan šis karstuma vilnis nebūs tik ilgs un intensīvs kā iepriekšējais.

Pēc pašreizējām prognozēm, nedēļas vidū no dienvidrietumiem pietuvosies plaša nokrišņu zona, kura turpmākajās dienās nesīs laika apstākļu izmaiņas - biežāk līs, dažviet iespējamas pat ļoti intensīvas lietusgāzes un pērkona negaisi, kas lokāli var nest arī spēcīgas vēja brāzmas un krusu.

Gaisa temperatūra dienā pazemināsies par dažiem grādiem, bet naktis vēl būs ļoti siltas.

Līdz nākamās nedēļas trešdienai ir spēkā brīdinājums par augstu un vietām pat ļoti augstu ugunsbīstamību mežos.