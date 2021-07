Tiesu izpildītājs: braukšana reibumā ir dārgs prieks. Ar ko jārēķinās dzērājšoferiem?

Diemžēl, ne vienmēr autovadītāji aizdomājas par to, cik lielus zaudējumus patiesībā var radīt transportlīdzekļa vadīšana reibumā, bet daļa autovadītāju domā, ka “ar mani jau nekas slikts nenotiks un vienu jau var”. Tāpēc, šogad CSDD kampaņa pret auto vadīšanu reibumā “Dārgs prieks” autovadītājus aicina uz saprātīgu rīcību un neizvēlēties bīstamo savienojumu – alkohola lietošana un braukšana reibumā. Tas var izrādīties daudz sāpīgāks zaudējums, nekā šķiet. Tie var būt ne tikai materiālie zaudējumi ģimenei, bet arī sabojāta veselība, emocionāli pārdzīvojumi, kā arī atbildība par trešajām pusēm nodarīto kaitējumu un konkurētspējas zaudēšana darba tirgū.

Latvijā soda mērs ir atkarīgs no tā, cik lielā alkohola reibumā autovadītājs ir sēdies pie stūres. Tas var būt no 430 eiro (pārsniedzot 0,5 promiles) līdz pat 2000 eiro (pārsniedzot 1,5 promiles), taču vienlaikus jārēķinās arī ar zaudētām tiesībām un papildu soda mēriem, piemēram, līdz pat 2000 eiro par bēgšanu no likumsargiem.

Ignorēšanas cena

Ja personai ir noteikts sods par braukšanu reibumā un tas nav apmaksāts noteiktajā termiņā, tad lieta tiek nodota piespiedu izpildei tiesu izpildītājam. Šādā gadījumā naudas summa, no kuras būs jāšķiras, pieaug, jo pārkāpējam būs jāsedz ne tikai piespriestais sods, bet arī sprieduma izpildes izdevumi.

Naudas sodi piespiedu izpildei pie tiesu izpildītāja nonāk tikai tad, ja nav veikta to labprātīga un laicīga samaksa. Visbiežākais iemesls tam ir komunikācijas trūkums, proti, personai nav reģistrēta aktuālā korespondences adrese un/vai e-pasts, vai arī tiek klaji ignorēts naudas soda esamības fakts. Nereti persona uzskata – ja netiek saņemti oficiālie paziņojumi, tad tas automātiski atceļ noteiktā soda faktu. Taču te strādā labi zināmais teiciens, ka “nezināšana neatbrīvo no pienākumiem”, un soda nauda, kā arī sekojošie papildu izdevumi, būs vien jānomaksā.

Taču gadās arī tādas situācijas, kad persona ir bijusi tik lielā alkohola reibumā, ka nespēj atcerēties nedz notikušo, nedz naudas soda faktu. Līdz ar to par alkohola reibumā izdarīto un sekām uzzina vienīgi tad, kad jau saņemts paziņojums no tiesu izpildītāja.

Parāds nav brālis

Diemžēl bieži vien pārkāpēji, kas cenšas aizmirst vai ignorēt uzlikto sodu, neapzinās, kādas sekas šādai rīcībai var iestāties. Ja persona izvēlās turpināt iet ignorēšanas ceļu un nereaģē arī uz tiesu izpildītāja aicinājumu saistības izpildīt labprātīgi, tad jārēķinās, ka var tikt un visticamāk tiks piemēroti piespiedu izpildes līdzekļi. Piemēram, bloķēts konts kredītiestādē vai nosūtīts rīkojums darba devējam veikt ieturējumus no darba samaksas.

Jāņem vērā, ka ieturējumi par neapmaksātiem administratīvajiem sodiem no darba algas tiks izdarīti 50 % apmērā. Tas ir, saglabājot 50 % no darba samaksas un tai pielīdzinātos maksājumus 50 % apmērā no minimālās mēneša darba algas un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Piemēram, ja alga “uz rokas” ir 500,00 EUR, tad saglabāti tiks 250,00 EUR.

Situācijās, kad cilvēkam ir iekrājies ievērojams apmērs ar neapmaksātiem sodiem un pati persona neizrāda nekādu vēlmi situāciju risināt, jārēķinās, ka piedziņa var tikt vērsta uz tai piederošo mantu, piemēram, automašīnu, motociklu vai citiem reģistrētajiem transporta līdzekļiem, kā arī galējā gadījumā – nekustamo īpašumu.

Pārkāpumu lavīna

Pārsvarā tiesu izpildītāju redzeslokā nonāk divu kategoriju cilvēki – tie, kam ir viens vai daži sodi, kā arī tie, kuriem ir ievērojama neapmaksātu sodu ‘bagāža’. Nereti administratīvo sodu kategoriju lietās, kas saistītas ar pārkāpumiem, kas izdarīti alkohola ietekmē, parādniekam nāk klāt arī kāda cita lieta, piemēram, par braukšanu ar transporta līdzekli bez tehniskās apskates vai civiltiesiskās apdrošināšanas, ātruma pārsniegšanu, atrašanos alkohola reibumā publiskā vietā. Bieži vien papildus lietām par administratīvajiem pārkāpumiem un neapmaksātiem sodiem personai ir arī piedziņas lietas par prasībām civillietās, uzturlīdzekļu piedziņu u.c.

Piemēram, jaunākajā lietvedībā reģistrētajā lietā par naudas soda piedziņu par braukšanu reibumā konkrētajai personai vēl papildus ir aktīvas astoņas citas izpildu lietas pie dažādiem tiesu izpildītājiem, no kurām divas ir uzturlīdzekļu piedziņas lietas, divas administratīvo sodu piedziņas lietas un četras izpildu lietas par prasības piedziņu civillietās.

Cits piemērs – personai ir reģistrēta lieta par braukšanu reibumā un papildus ir bijušas četras citas lietas – divas administratīvo sodu lietas, mantas konfiskācijas lieta un civilprasība krimināllietā.

Nepārkāpt un sadarboties

Braukšana reibumā, gluži kā jebkurš pārkāpums, var izrādīties daudz dārgāks prieks, nekā sākumā šķiet. Ja pārkāpums ir veikts, tad šoferim ir jāuzņemas atbildība par savu rīcību un jānomaksā piespriestais sods.

Savukārt, ja lieta nonāk līdz tiesu izpildītājam, ieteicams sadarboties uzreiz pēc pirmās vēstules saņemšanas. Tiesu izpildītāju uzdevums un pienākums ir nodrošināt tiesas, kā arī citu institūciju nolēmumu izpildi. Lai to sekmētu, viņi labprāt konsultē cilvēkus par iespējamiem risinājumiem, kā visātrāk un izdevīgāk nokārtot parādsaistības.