Atsevišķos reģionos Latvijā ieviesīs bezmaksas sabiedrisko transportu

Ministru kabinets ar grozījumiem noteicis kritēriju kvantitatīvos rādītājus un kritēriju noteikšanas metodiku to reģionālās nozīmes maršrutu noteikšanai, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz bez maksas.

Plānots, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi bez maksas tiks nodrošināti aptuveni 20 reģionālajos maršrutos visos reģionos, izņemot Rīgas reģionu. Autotransporta direkcija ir identificējusi potenciālos bezmaksas maršrutus, tomēr to daudzums varētu mainīties, ņemot vērā aktuālos datus un izvērtējot kritēriju kvantitatīvos rādītājus. Lai izvērtētu, kurās teritorijās ieviešams bezmaksas sabiedriskais transports, tiks izmantoti 2019.gada dati.

Lemjot par bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanu, tiks ņemti vērā četri kritēriji - apdzīvotības blīvums, proti, mazāk nekā četri iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru, ieņēmumi no pārdotajām biļetēm un nesaņemtie ieņēmumi no pasažieriem, kuriem pienākas braukšanas maksas atvieglojumi, kurus sedz valsts saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, maršrutā nepārsniedz 15%, reisu skaits reģionālajā maršrutā nepārsniedz sešus reisus dienā, kā arī nav pieejami citi sabiedriskā transporta pakalpojumi uz vietu, kurā atrodas maršruta galapunkts, kā arī valsts no savas puses sedz vairāk nekā 85% maršruta uzturēšanas izmaksu.

Šāda bezmaksas maršrutu ieviešana tiek īstenota pirmo reizi. Pirmie reisi tiks ieviesti šī gada rudenī.

Autotransporta direkcija 2022.gada septembrī veiks situācijas izvērtēšanu, kritēriju kvantitatīvo rādītāju analīzi un nepieciešamības gadījumā tos pārskatīs, ņemot vērā risinājuma virzību un attīstību, kā arī izvērtējot apstiprināto bezmaksas maršrutu funkcionalitāti un pieprasījumu.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) skaidroja, ka teritorijās ar zemu apdzīvotības blīvumu ieņēmumi no sabiedriskajā transportā pārdotajām biļetēm ir zemi un sabiedriskais transports galvenokārt pilda sociālu funkciju.

"Lai paaugstinātu sabiedriskā transporta pieejamību un veicinātu iedzīvotāju pārvietošanos ar reģionālo maršrutu autobusiem, šādās teritorijās plānots ieviest bezmaksas sabiedrisko transportu," skaidroja satiksmes ministrs.

Viņš pauda, ka mazapdzīvotās teritorijās, kur tiks ieviesti šie bezmaksas reisi, iespēja braukt ar sabiedrisko autobusu būs ikvienam neatkarīgi no dzīvesvietas.

Bezmaksas sabiedrisko transportu mazapdzīvotās teritorijās paredz "Sabiedriskā transporta koncepcija 2021.-2030.gadam", kuras galvenais mērķis ir veicināt iedzīvotāju pārsēšanos no privātajiem automobiļiem uz konkurētspējīgu, integrētu un ērtu sabiedrisko transportu un ko 2019.gadā valdība pieņēma konceptuālajā ziņojumā. Sabiedriskā transporta koncepcija paredz, ka sabiedriskā transporta sistēmas mugurkauls ir dzelzceļš, bet autobusi papildina vilcienu pārvadājumus.