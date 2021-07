Pandēmijas ietekmē sarūk laulību skaits

Ārkārtējā situācija Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī pulcēšanās un citi ierobežojumi

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. marta līdz 9. jūnijam laulību ceremonijā klātienē drīkstēja būt tikai abi laulājamie un divi pilngadīgi liecinieki. Noslēgto laulību skaits šajos trīs mēnešos strauji saruka un bija par 36 % mazāks nekā 2019. gada attiecīgajā periodā. Vislielākais laulību skaita samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gadu bija maijā un jūnijā, kad katru mēnesi tika reģistrēts par aptuveni 500 laulībām mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Otrreiz ārkārtējā situācija ar būtiskiem ierobežojumiem tika izsludināta 2020. gada 9. novembrī un bija spēkā piecus mēnešus līdz šā gada 6. aprīlim. Kā liecina provizoriskie reģistrēto laulību dati, samazinoties ierobežojumiem, 2021. gada aprīlī un maijā reģistrēts vairāk laulību nekā attiecīgajos mēnešos pērn.

Pirmo laulību skaits 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu samazinājās par 15 %, bet atkārtoto laulību – par 21 %. Mazāk bija Latvijas valstspiederīgo (pilsoņu un nepilsoņu) laulību ar citu valstu pilsoņiem – ja 2019. gadā šādu laulību īpatsvars bija 4,8 %, tad 2020. gadā – 3,5 %.

Mainās tendences laulībām dažādās vecuma grupās

Pirmo laulību skaits samazinājās visās vecuma grupās, bet vairāk vecuma grupās no 20 līdz 24 gadiem (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju par 14 %), no 25 līdz 29 gadiem (par 11 %) un no 30 līdz 34 gadiem (par 15 %).

Pērn salaulāja 7,2 % jeb 1 542 seniorus vecumā no 60 gadiem, par 30 % mazāk nekā 2019. gadā, kad laulību noslēdza 8,6 % jeb 2 217seniori. Iepriekšējos gados (2018., 2019.) bija vērojams straujš senioru laulību skaita pieaugums, ko veicināja grozījumi likumā "Par valsts pensijām"1.

Vīrieši biežāk laulāto statusā

2021. gada sākumā Latvijā 49 % pilngadīgu vīriešu un 41 % pilngadīgu sieviešu ir precēti, 35 % vīriešu un 25 % sieviešu ir neprecēti. Šķīrušies ir 12 % vīriešu un 18 % sieviešu.16 % sieviešu ir atraitnes, kas ir četrreiz biežāk nekā vīrieši atraitņi (3,4 %), un tas saistāms ar sieviešu skaita pārsvaru senioru grupā un garāku mūža ilgumu.

Augstāks neprecēto vīriešu īpatsvars daļēji saistāms ar tendenci vīriešiem noslēgt laulības vēlāk nekā sievietēm: vidējais pirmajā laulībā stājušos vīriešu vecums ir 32 gadi, bet sieviešu – 29,7 gadi. Ar katru gadu vidējais laulībā stājušos vecums pieaug.

Vismazāk laulību skaits pērn ietekmēts Igaunijā

Salīdzinājumā ar 2019 gadu Igaunijā2 pērn laulību skaita samazinājums bijis vien par 4,6 %. Gada otrajā pusē Igaunijā laulību skaits pat pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Visvairāk laulību skaits samazinājies Lietuvā3 – gada griezumā laulības noslēgtas par 22 % retāk nekā 2019. gadā, turklāt visaugstākā starpība bijusi maijā, kad salīdzinājumā ar 2019. gadu laulību skaits samazinājies pat par 67 %.

Īsi pirms pulcēšanās ierobežojumiem 2020. gada februārī liels skaits Baltijas valstu iedzīvotāju izmantoja iespēju reģistrēt laulību 20.02.2020., kas radījis laulību skaita pieaugumu februārī.