Pēc šī lēmuma kolēģei pievienojusies arī Saeimas deputāte Ļubova Švecova, kura bija partijas "Likums un kārtība" valdes locekle. "Jebkura pieredze ir vērtība," savu lēmumu komentē Švecova, kura, tāpat kā Stepaņenko, Saeimā savulaik tika ievēlēta no partijas "Saskaņa".

Zināms, ka partija tika dibināta šī gada janvārī un uz tās pirmo dibināšanas sapulci ieradās ap 500 cilvēku.

Toreiz dibināšanas sapulcē tika paziņots, ka partijai būs divi līdzpriekšsēdētāji - deputāts Aldis Gobzems un deputāte Jūlija Stepaņenko, kura tika ievēlēta parlamentā no "Saskaņas" saraksta.

Nu Stepaņenko paziņojusi, ka partiju pamet.

"Mīļie draugi! Ar smagu sirdi paziņoju, ka esmu spiesta izbeigt savu darbu partijā "LIKUMS un KĀRTĪBA" un paziņot par atkāpšanos no valdes līdzpriekšsēdētāja amata," teikts Stepaņenko ierakstā.

"Manis pārstāvētās vērtības nav savienojamas ar mana kolēģa Alda Gobzema komunikācijas stilu ar partijas biedriem un dibinātājiem. Es nevēlos izlikties, kas viss ir kārtībā un regulāra cilvēkus aizvainojoša publiska komunikācija no mana kolēģa puses ir norma," turpina deputāte.

"Uzskatu, ka pastāv lieli šķēršļi to mērķu sasniegšanai, kurus no mums sagaida partijas biedri, dibinātāji un atbalstītāji. Es turpināšu pie tiem strādāt, bet jau bez Alda. Priekšā ir ļoti daudz darba, jo mums visiem kopā būs jācīnās par savām tiesībām un, iespējams, jāsaņem daudzi jauni "pārsteigumi" no valdības."

Stepaņenko pateicās partijas valdei, partijas dibinātājiem, biedriem un atbalstītājiem par atbalstu.

"Likums un kārtība" līdzpriekšsēdētājs Aldis Gobzems šo kolēģes rīcību komentējis sociālajā vietnē "Twitter".

Īsumā - Jūlija valdei vakar apliecināja, ka ir Šlesera ģimenes draudzene. Tā kā manis dibinātā partija nav Šlesera partija un nebūs, tad vēlam Jūlijai veiksmes! — Aldis Gobzems (@AldisGobzems) June 30, 2021

Jāatgādina, ka Gobzems savulaik solīja uzņemties atbildību personisku atbildību par katru partijas valdē apstiprināto personu.

Gobzems savulaik tviterī uzņēmās atbildību par visiem partijā apstiprinātajiem locekļiem (Foto: Ekrānuzņēmums)

Partijas valdē tika ievēlētas Saeimas deputātes Karina Sprūde un Ļubova Švecova, kā arī Agris Freifalts, Jānis Ronis, Liāna Teličenaite, Daniēls Āboliņš, Jānis Brūveris, Marita Klikiča, Jānis Zalte un Točs, kurš tagad no partijas ir izstājies un pievienojies ekspolitiķa Aināra Šlesera komandai.

Februārī Saeimas opozīcijas deputāta Alda Gobzema dibinātā partija "Likums un kārtība" tika reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

Janvārī notikušās sapulces laikā gan Gobzems, gan vairāki citi runātāji uzsvēra, ka viņu mērķis ir atjaunot likumu un kārtības ievērošanu valstī, norādot, ka patlaban pat Saeima vairs neievērojot pašas pieņemtos likumus.

Partijas vērtību vidū būšot stipra ģimene, tauta un valsts, kā arī tradicionālās kristīgās vērtības. Tāpat akcents parijas manifestā likts uz izglītību, pensionāriem, Latvijas tautas protekcionismu, "smagu darbu par taisnīgu atlīdzību".

Partija sola "radikālas izmaiņas" valsts pārvaldē, izglītība un ekonomikā, uzsverot tautas vēlēta Valsts prezidenta nepieciešamību. Tāpat plānots Saeimas deputātiem ļaut turpināt strādāt pamatdarbā ārpus parlamenta, kā arī palielināt ministru pilnvaras un samazināt ierēdņu ietekmi. Izglītības jomā tiek solīts valsts finansējumu koncentrēt tikai piecās augstskolās, savukārt skolas tikšot pārņemtas valsts pārziņā. Gobzems sola samazināt administratīvās barjeras uzņēmējiem, turklāt iecerēts "nešķirot investīcijas, bet radīt tām pievilcīgu vidi, neatkarīgi no to izcelsmes valsts".