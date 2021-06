Precizēti autordarbu veidi, kuriem no 1. jūlija piemēros nosacītos izdevumus

Grozījumi normatīvajā regulējumā paredz, ka pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas varēs atskaitīt no autoratlīdzības izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu un izpildījumu radīšanu, izdošanu, izplatīšanu vai citādu izmantošanu, informēja Kultūras ministrijas pārstāve Dace Vizule.

Tāpat noteikumi paredz, ka tiek saglabāts šobrīd spēkā esošais procentuālais attaisnoto izdevumu apmēra sadalījums - 50% un 25%, jo atsevišķās radošajās nozarēs autoriem un izpildītājiem ir liela apmēra izdevumi savas darbības nodrošināšanai.

Nodokļa maksātājam ir tiesības no autoratlīdzības summas atskaitīt zinātnes, literatūras un mākslas darbu autoru un izpildītāju izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu, 50% apmērā no autoratlīdzības summas par dramatiskiem, muzikāli dramatiskiem darbiem, horeogrāfiskiem darbiem un to izpildījumiem, muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā, apdarēm, muzikāliem aranžējumiem un to izpildījumiem, audiovizuāliem darbiem, ekranizācijām un to izpildījumiem.

No autoratlīdzības summas varēs atskaitīt izdevumus 50% apmērā arī par zīmējumiem, glezniecības, tēlniecības, grafikas, lietišķās mākslas darbiem, dekorācijām, scenogrāfijas, dizaina, fotogrāfiskiem darbiem un citiem mākslas darbiem, arhitektūras darbu skicēm, metiem, projektiem.

Savukārt izdevumus 25% apmērā no autoratlīdzības summas varēs atskaitīt par literāriem darbiem, zinātniskiem, populārzinātniskiem, mācību un publicistikas darbiem, koncepcijām un runām, un to izpildījumiem, tai skaitā to izmantošanu plašsaziņas līdzekļos. Tāpat izdevumus 25% apmērā varēs atskaitīt par scenārijiem un audiovizuālu darbu literāriem projektiem, tulkojumiem, anotācijām, referātiem, kopsavilkumiem, dramatizējumiem un darbu krājumiem.

Minētie grozījumi stāsies spēkā 1.jūlijā.