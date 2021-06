Interesenti tiešraidē var vērot zaļās vārnas ligzdošanu Ādažu poligonā

Zaļā vārna ir viens no retākajiem Latvijas putniem, un tiešraide no zaļās vārnas būra vienlaikus ir arī daļa no zinātniski pētnieciska projekta, kurā var piedalīties ikviens interesants: “Aicinām visus, kam ir interese un iespēja vērot zaļo vārnu būri, forumā Dabasdati.lv ziņot par visiem saviem novērojumiem, iespējami vairāk novēroto dokumentējot ar attēliem!” aicina Ādažu poligona vides aizsardzības koordinatore Ieva Mārdega.



Kā skaidro I. Mārdega, zaļās vārnas uz Ādažu poligonu pārcēlušās no Garkalnes mežu dabas lieguma. Ādažu poligonā un tā tuvumā tās sākušas ligzdot 2007. gadā, kad Latvijas Ornitoloģijas biedrība tur bija izvietojusi piemērotus būrus, jo trūka dabisko ligzdvietu – melno dzilnu dobumu klajumu malās. Kopš 2007. gada Ādažu poligonā un tā tuvumā ligzdojuši līdz septiņiem pāriem zaļo vārnu, pēdējos gados – trīs līdz pieci pāri.

Šobrīd Latvijā ligzdo tikai ap desmit pāri zaļo vārnu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ar tiešraides kameru aprīkotajā būrī zaļās vārnas ir ligzdojušas vairākas reizes. Šobrīd būrī apmeties jauns zaļo vārnu pāris, kas perē jau trīs olas, stāsta I. Mārdega.



Latvijā atrodas zaļo vārnu izplatības ziemeļu robeža, un no ziemošanas vietām Āfrikas dienvidos tās šeit atgriežas maija sākumā. Olu dēšana parasti tiek sākta maija beigās, jūnija otrajā pusē sāk šķilties pirmie mazuļi un apmēram jūlija vidū tie atstāj ligzdu.



Interneta tiešraide no zaļās vārnas būra Ādažu poligonā tika uzsākta 2016. gadā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra koordinētā LIFE+ projekta „Putni Ādažos” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Šogad tiešraide notiks jau piekto gadu, un to atbalsta Aizsardzības ministrija.



Ādažu poligons ietilpst Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Poligona centrālajā daļā atrodas Baltijas valstīs lielākais virsāju komplekss, kur sastopami tādi reti un īpaši aizsargājami putni kā zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, pupuķis un citi.

Zaļā vārna ir pasaulē apdraudēta putnu suga. (Foto: Publicitātes)

Zaļā vārna (Coracias garrulus) ir pasaulē apdraudēta putnu suga. Kādreiz Latvijā parasta, šobrīd tā mūsu valstī sastopama tikai Pierīgas mežos – aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" un dabas liegumā "Garkalnes meži" ligzdo tikai ap desmit pāri zaļo vārnu. Šim putnam nepieciešama vide ar atklātiem laukiem, kas kalpo par kukaiņu medību vietām, un koku puduriem, kur atrast dobumainus kokus ligzdošanai.

Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" tika izveidots 2004. gadā, lielāko daļu no 10 150 hektāru plašās teritorijas aizņem Ādažu poligons. Ādažu virsājs sedz ap 2000 hektārus, to veido saulaini un vējaini viršu audžu un smiltāju klajumi sausā nabadzīgā augsnē un reti augoši koki. Šajā neparastajā vidē mīt tādas Eiropā retas putnu sugas kā zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, stepes čipste, brūnā čakste, pupuķis, kā arī sastopami tādi reti augi kā meža silpurene, smiltāju neļķe, un plakanstaipekņi. Tāpat aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži” mīt tādi kukaiņi kā sarkanspārnu sisenis un skabiozu pļavraibenis, kā arī abinieki un rāpuļi – gludenā čūska un smilšu krupis.