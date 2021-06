Pēc "Degpunktā" sniegtās sākotnējās neoficiālās informācijas, negadījuma izraisītājs, būdams pamatīgā alkohola reibumā, naktī devies uz ezeru. Nenoskaidrotos apstākļos auto ieripojis ūdenī, pašam Dreiblathenam izdevies izkļūt ārā, taču suņi palika bagāžas nodalījumā un bezpalīdzīgā stāvoklī noslīka.

Aizdomas par lielu ātrumu

Likumsargi notikuma vietā noskaidroja, ka autovadītājs nav ticis galā ar vadību. Nav skaidrs, vai viņš vispār mēģinājis glābt slīkstošos suņus, kaut arī auto atradies gana seklā vietā. Sižetā redzamie ezera krastā nolauztie krūmi un auto attālums no krasta vedina domāt, ka vadītājs ezerā iebraucis lielā ātrumā. Policija informāciju par negadījumu saņēmusi ap diviem naktī.

To, ka braucis Dreiblathens, netieši apliecina arī fakts, ka bojā gājušie suņi ir angļu pointers un Ungārijas vižla, bet viņam kopā ar sievu Beatu Soloveju-Dreiblathenu pieder suņu audzētava "Free Jazz", kura specializējas tieši šo šķirņu audzēšanā un apmācībā. Pēc "Jauns" uzrādītā foto viņu atpazina arī vairāki notikuma vietā bijušie cilvēki.

Policija alkoholu nesaož

Policijas pārstāve Līna Kaļķe vēsta, ka sākta resoriskā pārbaude, kas tiks pārkvalificēta par administratīvā pārkāpuma procesu par ceļu satiksmes negadījuma faktu. "Policijas rīcībā nav informācijas, kas apliecinātu faktu, ka persona atradusies alkohola reibumā," norāda Kaļķe. Uz jautājumu, cikos policija ieradās un vai alkohola tests vispār ir veikts, saņēmām atbildi:

"Izsaukums saņemts plkst.02.09, policija notikuma vietā ieradās pirms pulksten trijiem. Ierodoties likumsargi satika personu, kura bija izsaukusi policiju, bet tika konstatēts, ka iespējamais automašīnas vadītājs tobrīd neatrodas notikuma vietā. Iespējamais vadītājs notikuma vietā ieradās vairākas stundas vēlāk, policija pieņēma paskaidrojumus, bet alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā personai tobrīd vairs netika veikta." Pavērsiens ļoti interesants, bet policija turpina notikušā apstākļu noskaidrošanu.

Pēc likumdošanas, resoriskā pārbaude dod iespēju negadījumā iesaistītajiem izvairīties no konkrētu paskaidrojumu sniegšanas, un arī procesuālus lēmumus (ekspertīzes, izņemšanas u.c.) šādā pārbaudē veikt nevar. Nobraukšana no ceļa alkohola reibumā gan kvalificējama kā ceļu satiksmes negadījums, tātad administratīvs pārkāpums. Dzīvnieku atstāšana bez palīdzības un to bojāeja atbilst Krimināllikuma 230. pantam par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.

Sasit miljardiera džipu un kvadriciklu

Pirms vairākiem gadiem Dreiblathens strādājis Krievijas miljardiera, Latvijas balzama īpašnieka Jurija Šeflera medību saimniecībā Gaiziņkalna apkārtnē.

"Jauns" izdevās sazināties ar šīs saimniecības bijušo pārvaldnieku Juri Sitko, kurš atklāj: "Jā, viņš pie mums strādāja. Bija laba alga un dienesta mašīna – ideāli darba apstākļi. Kā suņu un medību speciālists Dreiblathens sākumā it kā bija labs darbinieks, tikai viena nelaime – kā viņš iedzēra, tā parasti naktīs sāka meklēt piedzīvojumus. Vispirms viņš sadauzīja "Land Rover Defender" un pēc tam arī ļoti dārgu kvadriciklu."

Pazudis arī ļoti vērtīgs medību suns, un visas pēdas vedušas uz Baltkrieviju. Kad atklājušās neatbilstības saimniecības vajadzībām tērētajā, Dreiblathens atlaists. "Policijā arī vērsāmies, bet kaut kā tur to visu kāds noregulēja, un nekādu rezultātu nebija, bet jūs jau zināt, kas ir viņa māte. Tāds diezgan netīrs cilvēks izrādījās…" saka Sitko.

Pēc medijos atrodamajām ziņām, Dreiblathenam ir saikne ar Baltkrieviju, jo viņš tur piedalījies putnu suņu apmācības sacensībās.

Nav maksājis alimentus

Dreiblathena bijusī sieva arī izsakās skarbi – viņš esot ļaunprātīgs alimentu un, iespējams, nodokļu nemaksātājs. Kundze, pēc izglītības juriste, par uzturlīdzekļiem diviem bērniem ar pārtraukumiem cīnās jau desmit gadus.

Pēc vienošanās pie notāra kādu laiku bijušais vīrs maksājis 25% no minimālās algas, bet tad iekrājās parāds, ko viņa bija spiesta piedzīt tiesas ceļā. Kad Dreiblathens strādājis pie Šeflera, gan maksājis, taču pēdējos gadus bērnu māte saņem naudu no Uzturlīdzekļu garantijas fonda (UFG).

Pirms diviem gadiem viņa uzrakstījusi fondam vēstuli ar pierādījumiem, ka Dreiblathens reāli veic saimniecisko darbību un strādā, apmācot medību suņus, bet naudu saņem aploksnē. "Iesniedzu arī vairāk nekā 30 fotogrāfijas, kurās tas ir redzams, ar visiem klientu vārdiem. UGF ir vienošanās ar policiju, ka pret uzturlīdzekļu nemaksātājiem var uzsākt procesu – viņi var arī apturēt autovadītāju tiesības un ieroču atļaujas. UGF viņš parādu samaksāja, bet pret mani personīgi viņam ir joprojām aptuveni 5000 liels parāds," stāsta sieviete.

VID atrakstās

Prakse rāda, ka parasti par šādu apmācību takse ir no 20 līdz 50 eiro dienā un vienlaikus var nodarboties ar vairākiem suņiem. Medību suņu skološana, veicot arī fazānu šaušanu, notikusi arī prokurores Dreiblathenas īpašumā Varavīksnes Krustpils pagastā, un par to varēja pārliecināties interneta lapā "varaviksnesfazans.lv".

"UGF šo manu vēstuli pārsūtīja Jēkabpils policijai, viņi pārsūtīja uz Jelgavu – Zemgales reģiona policijas pārvaldi, bet no turienes tā tālāk nonāca Tukuma policijā. Viņi neko reāli neizdarīja un pārsūtīja manu vēstuli Valsts ieņēmumu dienestam, bet no turienes saņēmu atbildi, ka viss beidzies ar kārtējo resorisko pārbaudi. Zvanīju uz Tukuma policiju un darbiniecei jautāju, kāpēc nav pieņemts procesuāls lēmums, bet viņa man saka – mēs pakonsultējāmies ar prokurori. Mans jautājums, ar kuru prokurori, palika bez atbildes," turpina bijusī sieva.

Dreiblathena biznesu gan varēja pierādīt visai elementāri, nopratinot kaut vai dažus no uzrādītajiem klientiem, taču VID atbildes vēstulē atrakstījās.

Proti, Nodokļu un muitas policijas pārvaldē esot konstatēts, ka "iesniegumā minētās ziņas satur informāciju par iespējamu likuma pārkāpumu, kura atklāšanai šobrīd nav nepieciešams pielietot kriminālprocesa līdzekļus un metodes". Iesniegums nosūtīts VID Nodokļu pārvaldei, un "minētās ziņas tiks izskatītas likuma Par Valsts ieņēmumu dienestu noteiktās kompetences ietvaros".

Ar pašu Dreiblathenu sazināties neizdevās, jo viņa tālrunis ir izslēgts, bet uz saziņu sociālajos tīklos viņš neatsaucās. Mēģinot uzzināt virsprokurores Dreiblathenas viedokli, ar Ģenerālprokuratūras preses sekretāres Aigas Eidukas starpniecību "Jauns" saņēma rakstisku atbildi: "Jūsu uzdotie jautājumi neskar un nekādā veidā nav saistīti ar prokurores E. Dreiblathenas profesionālo darbību, līdz ar ko prokurore komentārus nesniedz."