Uzsāks izbraukuma vakcināciju gadatirgos

Vakcinācija gadatirgos notiks bez iepriekšējā pieraksta, tās organizēšanā iesaistīsies gan pašvaldības, gan vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji, gan NBS.

19. jūnijā būs iespējams vakcinēties Aizkrauklē pie IGA centra no 7:00 līdz 15:00, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, no plkst.9:00 līdz 15:00, kā arī pie Talsu tautas nama – no plkst.10:00 līdz 17:00. Savukārt Vecumniekos vakcinācija būs pieejama pie Vecumnieku tautas nama 20. jūnijā no plkst.9:00 līdz 14:00. Gadatirgos tiks vakcinēts ar "Janssen" vakcīnu.

No 18. jūnija tiek uzsākta vakcinācija pret Covid-19 arī īpašos vakcinācijas punktos, kas tiek ierīkoti tirdzniecības centros visās Latvijas lielākajās pilsētās.

Plānoti līdz 25 vakcinācijas punktiem tirdzniecības centros visā Latvijā. Vienā vakcinācijas punktā katrā lielveikalā var nodrošināt vakcināciju vidēji 300 personām dienā, nedāļā tiek plānoti ap 7 500 vakcinācijas faktu.

No 18.jūnija vakcinācijas pakalpojumi būs pieejami t/c "Galleria Riga" 6. stāvā, t/c "Galerija Centrs" 1. stāvā un t/c "Domina" 1. stāvā.

No 21.jūnija darbību sāks arī vakcinācijas punkti t/c "Alfa" 1. stāvā, t/c "Akropole" 1. stāvā un Liepājā - t/c "XL Sala".

Savukārt no 28. jūnija vakcinācija būs pieejama arī t/c "Riga Plaza". Tuvākajā laikā vakcinācijas punkti tiks atvērti arī t/c "Origo", t/c "Olimpia", t/c "SĀGA", t/c/ "Sky&More", t/c "Mols", t/c "Spice", t/c "Ozols", t/c "Kors" Jūrmalā, t/c "Ditton nams" 1. stāvā, Daugavpilī.

Vakcinācijas pakalpojums būs pieejams gan ar iepriekšējo reģistrāciju www.manavakcina.lv , gan pa tālruni 8989, gan arī bez iepriekšējā pieraksta.