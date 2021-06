Gigantisks Porziņģis un vietējais krokodilu mednieks: Jelgava gatavojas smilšu skulptūru festivālam

Kā informē pašvaldībā, daļa skulptūru jau ir gatavas, tostarp augstākā skulptūra, kas pārsniedz septiņus metrus un atveido basketbolistu Kristapu Porziņģi, bet citi darbi vēl ir tapšanas procesā.

Mākslinieki, kuri Pasta salā rosās jau no 2. jūnija, atzīst, ka šogad laikapstākļi lutina, un smilšu pietiek. Atliek tikai strādāt, lai jau sestdien apmeklētāji varētu novērtēt to, kas tapis trīs nedēļu laikā.

Mākslinieki neslēpj, ka par atsevišķiem latviešu sasniegumiem pasaulē ir pārsteigti, un pieļauj, ka arī skatītājiem netrūks jaunatklājumu.

Īpaši godinot latviešu nozīmīgos sasniegums, šogad parkā vienuviet būs tādas leģendas un izgudrojumi kā Valtera Capa radītā kamera "Minox", Krokodila Dandija prototips Arvīds Blūmentāls, Anatola Lapiņa radītais "Porsche", Merilinas Monro, Dalī un Alberta Einšteina portretu radītājs Filips Halsmans, pirmā sieviete, kura ar velosipēdu apceļoja pasauli, Anna Kopčovska, Jura Upatnieka radītā pasaulē pirmā hologramma, Marks Rotko, Kārļa Pētersona radītā tabakas pīpe un citi. Parka teritorija tiks papildināta arī ar dažādām planšetēm un fotoobjektiem, kas vēstīs par latviešu sasniegumiem pasaulē.

Smilšu skulptūru parks Pasta salā būs atvērts no 19. jūnija visas vasaras garumā. Parka darba laiks jūnijā – katru dienu no pulksten 10 līdz 22, svētku dienās (23. un 24. jūnijā) no pulksten 10 līdz 20. Ieejas maksa skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem – 1 eiro, pieaugušajiem – 2 eiro. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja – bez maksas.