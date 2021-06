Valmieras teātrī konstatē tehniskas problēmas Covid-19 sertifikātu sistēmas darbībā

Viņa uzsvēra, ka pilotprojekts bija nepieciešams tieši tāpēc, lai pārbaudītu, kā darbojas skenēšanas un Covid-19 sertifikātu atpazīšanas sistēma, un gūtu labāku priekšstatu par to, kā organizēt apmeklētāju ielaišanu teātrī un izrādes drošu skatīšanos.

"Pilotprojekta izrādē mēs piefiksējām arī to, kas negāja tik gludi. Piemēram, skenējot Covid-19 sertifikātus, dažus sistēma neatzina par derīgiem, kaut gan cilvēks bija izgājis pilnu vakcinācijas kursu jau krietnu laiku iepriekš. Acīmredzot, kaut kas tehniski nenostrādāja," secināja Valmieras drāmas teātra pārstāve.

Tiem cilvēkiem, kuriem nebija derīgs Covid-19 sertifikāts, bijusi iespēja uz vietas veikt SARS-CoV-2 antigēna eksprestestu.

Cekule norādīja, ka Dž.Dž. Džilindžera režisēto Lielās zāles iestudējumu "Osedžas zeme" apmeklēja jaukta auditorija, kuru veidoja gan pret Covid-19 vakcinētie cilvēki, gan tie, kas ir pārslimojuši, gan arī tie, kuriem ir negatīvs testa rezultāts. Izrādes laikā skatītājiem bija jāievēro savstarpējā distance un jālieto sejas aizsegs.

Kopumā izrādi noskatījās aptuveni 130 mediķi, kas, pēc teātra pārstāves paustā, ir teju maksimālais apmeklētāju skaits, ko var ielaist zālē, ņemot vērā nepieciešamību ievērot distanci.

No 15.jūnija Valmieras drāmas teātris atsāks izrāžu rādīšanu klātienē līdz pat jūlija sākumam. Šis bijis sava veida "testa brauciens", lai saprastu, kā efektīvāk organizēt pārbaudi un iekšā laišanu.

"Ja runā no emocionālās puses, tad pat gaisā varēja just to, cik ļoti aktieri un skatītāji pēc šī mirkļa bija noilgojušies. Mēs esam ļoti iedvesmoti, pacilāti un gatavi uzņemt skatītājus," sacīja Cekule.

Vaicāta, cik daudz laika bija nepieciešams, lai veiktu pārbaudes un skatītāji varētu doties uz Lielo zāli, teātra pārstāve norādīja, ka laiku paildzina, piemēram, tas, ja cilvēkam ir nepieciešams testēties uz vietas. Tādā gadījumā teātrī vajadzētu ierasties vismaz 30 minūtes pirms izrādes sākuma. Savukārt biļešu un Covid-19 sertifikātu skenēšana aizņem vien pāris sekundes, bet mazliet vairāk laika nepieciešams, lai parakstītos, ka cilvēks ir ieradies uz izrādi.

Cekule vērsa uzmanību, ka saistībā ar noteikumu maiņu, kas paredz, ka kultūras pasākumus varēs apmeklēt nevakcinētas personas ar negatīviem testiem, izrādes, kas būs skatāmas līdz jūnija sākumam, teātris būs spiests rādīt tikai pret Covid-19 vakcinētām un Covid-19 izslimojušām personām. Teātra pārstāve atzīmēja, ka biļetes tika sākts tirgot brīdī, kad tika izsludināti noteikumi, ka izrādēs vakcinētie un pārslimojušie cilvēki varēs atrasties, neievērojot distanci un nelietojot sejas un mutes aizsegu.

"Noteikumi ir mainījušies un izrādes varēs apmeklēt nevakcinētas personas ar negatīvu testu, bet mums diemžēl nav iespējams savienot šos abus noteikumus, jo izpārdotajās izrādēs mēs vairs nevaram nodrošināt savstarpējo distanci starp skatītājiem," teica Valmieras drāmas teātra pārstāve.

Augustā teātris nodrošinās sistēmu, lai izrādes varētu apmeklēt cilvēki ar negatīvu testu.

LETA jau rakstīja, ka Valmieras teātris, izmēģinot sarīkot epidemioloģiski drošus kultūras pasākumus Covid-19 pandēmijas apstākļos, pateicībā par pandēmijas laika rūpēm sestdien rīkoja labdarības izrādi medicīnas darbiniekiem, īpaši uzrunājot Vidzemes slimnīcas personālu un Valmieras ģimenes ārstus.

Medicīnas nozarē strādājošajiem plkst.13 tika spēlēts teātra jaunākais Lielās zāles iestudējums - Treisija Letsa "Osedžas zeme", kas iekšējo pirmizrādi Dž.Dž. Džilindžera režijā piedzīvoja maijā, un šī bija pirmā satikšanās ar skatītājiem. Savukārt uz vakara izrādi "Latvijas lepnums. Un aizspriedumi" plkst.18.30, kas arī tiek spēlēta šī pilotprojekta ietvaros, biļetes varēja nopirkt visi interesenti.