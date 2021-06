Mičerevskis piekritis uzņemties Saeimas deputāta pienākumus

Jaunievēlētā iekšlietu ministre Saeimas deputātes mandātu solījusi nolikt pēc "Attīstībai/Par!" (AP) Saeimas frakcijas jaunas vadības ievēlēšanas, un tad Saeimas deputāta "mīkstais" mandāts pienāksies Mičerevskim, kurš gan vēl pērn no mandāta Saeimā atteicās.

Mičerevskis jau iepriekš sacīja, ka, ja viņam tagad tiks piedāvāts Saeimas deputāta mandāts, viņš to pieņems, jo uzskata to par savu pienākumu. Politiķis iepriekš teica, ka tad, kad ministra amats tika piedāvāts Saeimas deputātam Danielam Pavļutam (AP), viņš esot atteicies no iespējas strādāt Saeimā, jo negribējis traucēt sliktas veselības ministres nomaiņu.

Politiķis atzina, ka būtu gatavs strādāt arī vienā frakcijā ar viņa atstātās partijas "Latvijas attīstībai" biedriem, bet, ja viņš strādās kā ārpus frakciju deputāts, tad svarīgos lēmumos atbalstīs koalīciju.

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" Mičerevskis norādījis, ka tāpat kā Rīgas domē ir gatavs strādāt ar "Kustības "Par!"" deputātiem vienā frakcijā. Atbildot uz kāda cita lietotāja ierakstu par to, vai Mičerevskis strādās bijušā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP) vadībā, politiķis norādīja, ka mēģinās pārliecināt, ka "Attīstībai/Par!" frakcijā ir labāki kandidāti vadītāja amatam par Pūci.

Kā aģentūru LETA informēja Rīgas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris, kad tiks saņemts Mičerevska iesniegums par Rīgas domes deputāta mandāta nolikšanu, tiks sasaukta vēlēšanu komisija, lai lemtu par nākamo deputāta amata kandidātu.

Saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem, Mičerevska vietā varētu nākt kustības "Par" pārstāve Žanete Eglīte.

Kā skaidroja Zviedris, visticamāk, Eglītei varētu piedāvāt stāties deputāta amatā, un viņai būs jāizlemj, vai piekrist, vai nē.

Kā aģentūrai LETA atzina Eglīte, ja viņa saņems šādu piedāvājumu, tad piekritīs ieņemt Rīgas domes deputāta amatu.

Eglīte norādīja, ka pārstāv radošo industriju, tādēļ viņas profesionālais pienesums varētu noderēt jaunveidojamai Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrai.

Kā norādīts kustības "Par" mājaslapā, Eglīte ir valdes locekle mārketinga aģentūrā "The Coffee Powerhouse", un mārketinga vadītāja jaunuzņēmumā "Cubies".

Tāpat viņa ir mārketinga komunikācijas konsultāciju un dizaina aģentūras "Influence" direktore.