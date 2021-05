12 Foto Vietējie alpīnisti darbojas ap Mežaparka Lielās estrādes kupolu +8 Skatīties vairāk

Jaunās estrādes jumta membrānas segums ir 5324 kvadrātmetru liels un ir piegriezts 43 slejās. Membrānas materiāls ir austs no “Valmiera stikla šķiedra” ražotās šķiedras un par audumu saausts uzņēmuma “Valmiera Glass UK” rūpnīcā Anglijā. Kā norāda RD, jaunais estrādes jumta segums pasargās dziedātājus no saules, vēja, un lietus kā arī nodrošinās estrādē akustiku. Šobrīd objektā pie membrānas ieklāšanas estrādes kupolā strādā septiņi speciālisti no Vācijas un 19 vietējie alpīnisti.

Šobrīd jau tuvojas noslēgumam Mežaparka Lielās estrādes noslēdzošie būvniecības posma darbi, kuros ir izbūvēta estrādes ēka un tās iekštelpas, jauna saimniecības ēka un noliktava. Atbilstoši B2 posma būvprojektam ir izbūvēti lietotāja inženiertīkli, kā arī pabeigts estrādes teritorijas labiekārtojums.

Jaunizbūvētājā estrādē jau ir iespēja uzstāties 12 874 koristiem, kas ir gandrīz divas reizes vairāk, nekā iepriekš, kā arī uzņemt dejotājus paplašinātajā dejošanas laukumā.

Pēc pārbūves estrāde svētku dalībniekiem būs ērtāka, vieglāk pieejama un drošāka, norāda Rīgas dome. "Īpaši pārdomāts ir pakāpienu un sēdvietu izkārtojums - pakāpieni veidoti no dzelzsbetona konstrukcijām, savukārt sēdvietās ir noņemami koka soli ar īpašu aizsargkārtu. Estrādē izbūvēta adiabātiskā sistēma, kas karstā laikā ļaus atvēsināt dziedātājus, dzesējot sakarsušo gaisu ar ūdens miglas palīdzību," teikts RD paziņojumā.

Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana aizsākās 2016.gada 11.martā, kad Rīgas pašvaldība un Latvijas Nacionālais kultūras centrs parakstīja līgumu ar Jura Pogas un Austra Mailīša arhitektu birojiem par būvprojekta izstrādi.

