Rinkēvičs norāda, ka par svētdien notikušo incidentu diskutēs ES valstu līderi

Politiķis atzina, ka par svētdien notikušo incidentu saistībā ar lidmašīnas piespiešanu nosēsties Minskas lidostā diskutēs ES valstu līderi.

Ministrs uzskata, ka nepieciešams izskatīt iespēju pārtraukt Baltkrievijas gaisa telpas izmantošanu aviosatiksmei ES aviokompānijām. Tāpat būtu jāskatās uz to, cik droši ir vispār lidot uz Baltkrieviju.

Rinkēviča ieskatā būtu jāapsver arī Baltkrievijas nacionālās lidsabiedrības lidojumu aizliegums uz ES.

Politiķis uzsvēra, ka vakardienas situācijā apdraudēti tika visi lidmašīnas pasažieri. Reaģējot uz minēto, būtu nepieciešams domāt arī par plašākām sankcijām pret Baltkrieviju.

Notikušajā ir daudz pretrunīgas informācijas, un to jau izmeklē atbilstošie dienesti. Rinkēvičs prognozē, ka "skaidrāka bilde" par notikušo varētu būt jau tuvākajās pāris dienās.

Baltkrievija sagrābj "Ryanair" lidmašīnu

Kā ziņots, lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

Saskaņā ar Minskas lidostas preses dienesta sniegto informāciju lidmašīnai ar 120 pasažieriem nācies nolaisties Baltkrievijas galvaspilsētā, jo esot saņemts ziņojums, ka tajā paslēpta bumba. Savukārt opozīcijas pārstāvji vēsta, ka Atēnās lidmašīnā acīmredzot iekāpuši Baltkrievijas Valsts drošības komitejas darbinieki, kas, lidmašīnai ielidojot Baltkrievijas gaisa telpā, izprovocējuši konfliktu ar apkalpi un lidmašīnai nācies nosūtīt palīdzības lūgumu, tad gaisā pacēlies Baltkrievijas iznīcinātājs, kas lidmašīnu pavadījis līdz Minskai, kur Protasevičam likts izkāpt un viņš aizturēts.

"Mēs uzskatām, ka Baltkrievijas valdībai jāatbild par visu pasažieru un lidmašīnas drošību," tviterī ierakstījis ES augstākais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels. "VISIEM pasažieriem nekavējoties jāļauj turpināt ceļu," viņš uzsvēris, netieši norādot, ka Minskai jāatbrīvo Protasevičs.

Tādu pašu aicinājumu izteikusi Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena. "VISIEM pasažieriem ir jādod iespēja nekavējoties turpināt ceļojumu uz Viļņu, garantējot viņu drošību," viņa rakstījusi atsevišķā tvītā. "Par jebkādu starptautisko aviotransporta noteikumu pārkāpšanu ir jārēķinās ar sekām."

Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels, kas pirmdien Briselē vadīs 27 ES dalībvalstu vadītāju apspriedi, norādījis, ka ir svarīgi, lai notikušo izmeklē Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO).

Uz nepieredzēto Baltkrievijas rīcību jau reaģējušas arī vairākas ES dalībvalstis.

Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis notikušo nosaucis par "valsts terorismu". Viņš aicinājis Šarlu Mišelu jau pirmdien rosināt diskusijas par tūlītējām ES sankcijām pret Baltkrieviju, uzskatot, ka Protaseviča aizturēšana "nedrīkst palikt nesodīta".

Baltkrievijas pagaidu pilnvarotais lietvedis Varšavā izsaukts uz Ārlietu ministriju, kur viņam pieprasīts paskaidrojums par šo incidentu, vēsta telekanāls TVN24.

Bijušais Eiropadomes prezidents, kādreizējais Polijas premjers Donalds Tusks tviterī atzinis, ka Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko "kļuvis par draudu ne vien savas valsts pilsoņiem, bet arī starptautiskajai drošībai". Viņš mudinājis "visas Eiropas valdības un institūcijas nekavējoties bargi reaģēt" uz šo Minskas soli.