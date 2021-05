Jānis, kurš atradās Baltkrievijas sagrābtajā "Ryanair" reisā: "Kad atradu Romāna bildi, viņu tieši veda garām"

"Lidojām no Atēnām uz Viļņu. Vienā brīdī bija diezgan straujš pagrieziens, bet es domāju, ka viss kārtībā, jo pēc laika jau vajadzētu drīz būt Viļņā. Tad vēl pēc brīža stjuarti kaut ko paziņoja: "Ladies and gentlemen..." Kurš gan tos paziņojumus klausās? Piefiksēju, ka teica, ka tūlīt pilots runās. Domāju, kā vienmēr: "Sveiki, ārā tik un tik grādi..." Tad sadzirdēju vārdu "Minska". Tad mēs mazliet izbrīnījāmies, bet iedomājāmies, ka vienkārši lidojam virs Minskas. Tad pilots sāka runāt par kaut kādiem drošības apsvērumiem, ka būs piespiedu nolaišanās Minskā. Par to mēs sākumā bijām sašutuši, jo Viļņā taču netālu ir Kauņas lidosta, kāpēc gan nosēsties Minskā. Tā kā mēs sākumā nesapratām, kas notiek, tad nodomājām, ka Viļņas lidostā ir kaut kādas problēmas," stāsta Jānis.

Viņš norāda, ka pēc nolaišanās ļaudis ārā no lidmašīnas laisti pa bariņiem. Aiz loga redzējis gan ātro medicīnisko palīdzību, gan ugunsdzēsējus, gan arī policiju.

"Pa bariņiem gājām ārā, somiņas apostīja sunīši, lika kāpt autobusā. Tad visi aizbraucām līdz lidostas ēkai, kur mūs ieaicināja tranzīta zonā. Visi bijām saspiesti vienā garā koridorā. Lika atkal iet cauri kaut kādām drošības pārbaudēm. Tad bija paziņojums, ka sievietēm un vīriešiem atsevišķi. Vienā brīdī bija sajūta, ka esmu nonācis koncentrācijas nometnē, kur jau ģimenes tiek sadalītas. Tobrīd vēl nezinājām, kas notiek un kāpēc," atminas Jānis.

Jau pēc neilga brīža sācis saņemt ziņas no mājiniekiem. "Tur bija visādi varianti - sākot ar ziņojumu, ka lidmašīnā ir spridzeklis, turpinot ar to, ka ir konflikts ar personālu, beidzot ar informāciju, ka lidmašīna nosēdināta, lai apcietinātu Romānu. Tad es sāku skatīties internetā, kas ir šis Romāns. Tieši tajā brīdī, kad atradu bildi, viņu policijas pavadībā veda garām. "

Kā sarunā ar Jauns.lv norāda Jānis, publiski izskanējušo variantu par konfliktsituāciju ar apkalpi viņš apšauba. "Nevienā brīdī neko nedzirdēju. Ja lidmašīnās ir kaut kādas konfliktsituācijas, tad stjuartes parasti skraida turpu šurpu. Nevienā brīdī nedzirdēju pilnīgi neko. Tad tam vajadzēja būt ļoti klusam konfliktam, bet nu klusu konfliktu dēļ lidmašīnas taču nesēdina."

Kad visi esot izgājuši cauri drošības pārbaudei, tad pavadīti līdz konkrētai zonai, no kuras ārā nav varējuši iziet. "Tā mēs tur sēdējām. Netika dota nekāda informācija, kas ir noticis, kāpēc mēs tur esam, cik ilgi būsim. Tad es sazvanījos ar Konsulāro departamentu. Pēc tam man arī pazvanīja no Latvijas vēstniecības Baltkrievijā. Ļoti pozitīva pieredze. Viss tika nokārtots - arī tas, ka drīkstam pa nakti vēlāk palikt Lietuvā," stāsta Jānis.

Mediji sagaida pasažierus Viļņas lidostā. (Foto: AP/Scanpix)

Viņš turpina: "Kad nokļuvām Lietuvas lidostā, vajadzēja kļūt par kaut kādu zvaigzni, jo bija nenormāli daudz žurnālistu. Bija tāda sajūta, ka mēs tur bijām sagūstīti un pagrabā turēti vairākas nedēļas".

Mediji sagaida pasažierus Viļņas lidostā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Mediji sagaida pasažierus Viļņas lidostā. (Foto: AP/Scanpix)

Nakti Jānis pavadīja Lietuvas viesnīcā, bet jau šodien sēdīsies autobusā un brauks uz Latviju.

Kas svētdien notika ar "Ryanair" reisu Atēnas- Viļņa?

Minskā svētdien ceļā no Atēnām uz Viļņu tika nosēdināta aviokompānijas "Ryanair" reisa lidmašīna, kurā atradās Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba loceklis, opozīcijas medija "Nexta" dibinātājs un galvenais redaktors Romāns Protasevičs.

Kā "Twitter" kontā paziņojis žurnālists, Cihanouskas padomnieks starptautiskajos jautājumos Franaks Vjačorka, Minskas varas iestādes sagrābušas lidmašīnu, lai vērstu represijas pret Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba loceklis, opozīcijas medija "Nexta" dibinātājs un galvenais redaktors Romāns Protasevičs. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Minskas lidostas preses dienests ziņu aģentūrai "Interfax" pavēstījis, ka lidmašīnai ar 120 pasažieriem nācies nolaisties Baltkrievijas galvaspilsētā, jo saņemts ziņojums, ka tajā paslēpta bumba.

Tikmēr Lietuvas lidostu operatora "Lietuvos oro uostai" pārstāve Lina Beišiene aģentūrai BNS norādījusi, ka viņai šādas informācijas nav, bet lidmašīna novirzīta uz Minsku saistībā ar konfliktu starp pasažieriem un apkalpes locekļiem.

"Nexta" redaktors Tadeušs Gičans "Twitter" raksta, ka Atēnās lidmašīnā acīmredzot iekāpuši Baltkrievijas Valsts drošības komitejas darbinieki, jo Protasevičs pirms izlidošanas pamanījis aizdomīga izskata vīriešus, kuri viņu fotografējuši. Kad lidmašīna ielidojusi Baltkrievijas gaisa telpā, šie cilvēki izprovocējuši konfliktu ar apkalpi, lidmašīna nosūtījusi palīdzības lūgumu, gaisā pacēlies Baltkrievijas iznīcinātājs, kas lidmašīnu pavadījis līdz Minskai, kur Protasevičam likts izkāpt.

Cihanouskas štābs jau informējis par notikušo "Ryanair" biroju un Starptautisko civilās aviācijas organizāciju (ICAO), pieprasot sākt izmeklēšanu un spert attiecīgus soļus - līdz pat Baltkrievijas izslēgšanai no organizācijas.

"Ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir specdienestu operācija lidmašīnas sagrābšanai, lai aizturētu aktīvistu un blogeri Protaseviču," teikts opozīcijas līderes izplatītajā paziņojumā.

Gaisa pirātisms

Aviokompānijas "Ryanair" reisa Atēnas-Viļņa lidmašīnas nosēdināšana Minskā, lai sagūstītu Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, ir bezprecedenta gadījums, kuru varētu saukt par gaisa pirātismu 21. gadsimtā, tā svētdien Latvijas Televīzijas "Dienas ziņām" norādīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

"Godīgi sakot, es neatceros tādu gadījumu. Tas ir bezprecedenta gadījums, kuru varētu saukt par zināmu gaisa pirātismu 21. gadsimtā, kad civilā lidmašīna tiek faktiski viltus, piespiedu kārtā, izmantojot iznīcinātājus, nosēdināta. Kāds cilvēks tiek aizturēts, faktiski jāsaka nolaupīts, ņemot vērā arī, ka viņš bija lūdzis patvērumu citā valstī. Un šim cilvēkam saskaņā ar Baltkrievijas varas iestāžu izvirzītajām, jāsaka gan pseido apsūdzībām, draud nāvessods par teroristisku darbību. Kāds tur terorisms, ja cilvēks vienkārši ir nodarbojies ar sociālo mediju kontu administrēšanu un pret režīmu vērstu darbību," pauda Rinkēvičs.

Ministrs arī norādīja, ka notikušais ir nopietns starptautisko tiesību pārkāpums un ka pret Baltkrieviju turpmākajā laikā izvērsīs papildu, stingrākas sankcijas.

Vēlāk mikroblogošanas vietnē "Twitter" viņš arī pauda, ka "Ryanair" lidmašīnas nolaupīšana apliecina, ka Baltkrievijas gaisa telpa nav droša, tā esot jāslēdz visiem starptautiskajiem lidojumiem.

"Cilvēku dzīvības tika pakļautas riskam, notika politiskā oponenta nolaupīšana. Baltkrievijas gaisa telpa jāslēdz visiem starptautiskajiem lidojumiem," norādīja ārlietu ministrs.

Arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda norādīja, ka, ja Baltkrievija neatbrīvos svētdien Minskā aizturēto opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, tad Eiropas Savienības (ES) līmenī tiks runāts par "ļoti nopietnām sankcijām" pret Minsku, tostarp iespējami arī citi soļi - Baltkrievijas gaisa telpas atzīšana par nedrošu civilās aviācijas lidojumiem un aizliegums Balkrievijas lidsabiedrības "Belavia" lidmašīnām nolaisties ES un NATO dalībvalstu lidostās.

