Uzraksts pie Rīgas sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" durvīm Covid-19 pandēmijas laikā. (Foto: LETA)

Sociālās aprūpes centros regulāra Covid-19 testēšana tika uzsākta novēloti, secina Valsts kontrole

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Visaptveroša un regulāra sociālās aprūpes centru (SAC) klientu un darbinieku testēšana tika uzsākta tikai aizvadītā gada decembrī, lai gan laika posmā no novembra līdz decembrim saslimšana ar Covid-19 SAC pieauga turpat četrkārtīgi (no 826 līdz pat 3184). Neraugoties uz to, Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) novembrī vēl tikai turpināja diskutēt par nepieciešamību veikt regulāru visu sociālās aprūpes centru darbinieku un klientu testēšanu, secinājusi Valsts kontrole (VK).