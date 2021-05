“Patiesību sakot, ir diezgan liels procents sēnalu, no kurām bija jātiek vaļā. Bija daudz darbu, kur radās jautājums, vai cilvēki nevarētu būt mazliet paškritiskāki pret to, ko viņi iesniedz. It īpaši dizaina politikā bija diezgan pamatīgas vilšanās,” par konkursā pieteiktajiem darbiem nesaudzīgi izsakās konkursa žūrijas loceklis, arhitekts Pēteris Bajārs.

Konkursam pieteikti 150 darbi. Tos izvērtējot, bieži nācies secināt, ka autoriem trūkst izpratnes ne tikai par dizainu, bet arī Latvijas Dizaina gada balvas konkursa būtību. Tāpēc P. Bajārs iesaka: “Piedomāt pie tā - kāpēc? Kāpēc es šo radu, kam tas padarīs dzīvi labāku? Jo diemžēl jāatzīst, ka daudziem darbiem nebija skaidra ideja. Do it yourself darbošanās ir ļoti jauka, bet varbūt ne visi hobiji jāvelk uz balvām.” Tomēr atlasīto 30 pērļu vidū par vienu vinnētāju vienoties būšot grūti.

Pirmo reizi konkursa vēsturē nominanti sadalīti 5 kategorijās. Viena no sīvākajām konkurencēm norit Produktu kategorijā. Tajā izvirzīti 8 pretendenti. Viņu vidū arī pilnībā Latvijā tapusi apakšveļa sievietēm īpašajās dienās. Projekta autores Kintija Bērzkalne un Līga Rīga izpētījušas, ka šī ir vienīgā tāda apakšveļa Eiropā. Turklāt ražota pilnībā Latvijā. “That day” veļu šuj Liepājā. Vienas apakšbiksītes aizstāj četrus tamponus, tā mazinot planētas piesārņojumu ar higiēnas precēm. K. Bērzkalne stāsta: “Mēnešreižu apakšveļa šobrīd tiek pasniegta kā vecmodīga, pārspīlētām mežģīnēm, ar kaut ko tādu kas ir, mūsuprāt, lieks. Neviens nav aizdomājies par komfortu arī augšdaļā. Tu nopērc apakšbiksītes, bet, ko tu vilksi augšā? Te mēs vēlamies parādīt, ka arī tajās dienās tu vari būt stilīga, justies ērti un tev var būt saskaņots veļas komplekts, kas ļoti daudzām sievietēm ir svarīgi.”

“Latvijas Dizaina gada balvas” apbalvošanas ceremonija notiks 28. maijā.