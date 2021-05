Likumsargi atgādināja, ka, lai novērstu drūzmēšanās riskus, pieminekļa apkārtnes norobežošanai būs izmantotas barjeras, kas atvieglos policijas darbu un kārtības uzturēšanu.

Ņemot vērā nelabvēlīgo epidemioloģisko situāciju valstī, Ruks un iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) aicināja iedzīvotājus pieminekli neapmeklēt, bet ziedu nolikšanas gadījumā ievērot pulcēšanās aizliegumu un divu metru distanci. Tāpat iedzīvotāji aicināti nepulcēties Uzvaras parka tuvumā.

Policija strādās pēc īpaša kārtības nodrošināšanas plāna, un Ruks solīja, ka Covid 19 ierobežojumu kontrole notiks stingri.

Ziedu nolicēju plūsma tiks kontrolēta, lai nepieļautu pulcēšanos. Ja būs pārāk liela pulcēšanās, tad policija varētu slēgt pieeju piemineklim, skaidroja Ruks.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, šobrīd ir aizliegti jebkādi publiski pasākumi - tajā skaitā 9.maija pasākumi visā Latvijā, tostarp Rīgā.

Rīgā, Pārdaugavā, no sestdienas plkst.8 līdz svētdienas plkst.24 aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, izņemot operatīvos un diplomātiskos transportlīdzekļus, trīs Uzvaras parka apkārtnes posmos. Ierobežojumi būs spēkā Bāriņu ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz E.Smiļģa ielai, Uzvaras bulvāra abās pusēs, posmā no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai, kā arī Ojāra Vācieša ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Hermaņa ielai.

Lai gan individuāli nolikt ziedus nav aizliegts, tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un tās pasliktināšanās riskus valstī, uzturēties pie pieminekļa nedrīkstēs un uzreiz pēc ziedu nolikšanas būs jādodas prom.

Ja tomēr tiks konstatēti epidemioloģisko noteikumu vai sabiedriskās kārtības pārkāpumi un iedzīvotāji neņems vērā likumsargu rekomendācijas, tiks sāktas administratīvo pārkāpumu lietvedības un piemēroti sodi, kas fiziskām personām var būt no desmit līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām - no 140 līdz 5000 eiro.

Tāpat policija norāda, ka totalitāro režīmu simbolu izmantošana publiskā vietā ir sodāma. Par bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un nacistiskās Vācijas karogu, bruņoto spēku un likumības un kārtības uzturēšanas iestāžu izmantoto piederību identificējošo apģērbu, kā arī šā apģērba elementu izmantošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 350 eiro.

Rīgā tradicionāli ik gadu 9.maijā norisinās vairāki pasākumi, kas veltīti Krievijā svinamajai "Uzvaras dienai" un nacisma sagrāvei, kā arī Otrā pasaules kara upuru piemiņai. Pēdējos gados viens no pasākumu rīkotājiem ir bijusi biedrība "9maijs.lv".