Nedēļas nogalē prioritāro grupu vakcināciju nodrošinās pieci liela mēroga vakcinācijas centri

Nedēļas nogalē lielajos centros būs pieejamas ap 6500 "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnas devas.

Rīgā būs atvērti divi vakcinācijas centri - Ķīpsalas hallē un "ATTA" centrā. Ķīpsalas hallē centrs būs atvērts sestdien un svētdien no plkst.9 līdz 18, savukārt "ATTA" centrā - sestdien no plkst.9 līdz 17.

Daugavpilī vakcinācijas centrs Daugavpils kultūras pilī būs atvērts sestdien no plkst.12 līdz 20, Jūrmalā vakcinācijas centrs Jūrmalas Sporta skolā būs atvērts sestdien no plkst.9 līdz 17, savukārt Cēsīs bijušā veikala "Super Netto" telpās vakcinācijas centrs būs atvērts sestdien un svētdien no plkst.9 līdz 17.

45 Foto "Dzīvā rinda" Ķīpsalā - vērojama visai liela interese vakcinēties pret Covid-19 +41 Skatīties vairāk

Vakcinēties šajā nedēļas nogalē ir iespējams tikai prioritāro grupu iedzīvotājiem un tikai pēc iepriekšēja pieraksta, un visas pieejamās vakcinācijas vietas jau ir aizņemtas. Cilvēki bez pieraksta ir aicināti uz centriem šajā nedēļas nogalē nedoties.

Iedzīvotāji tiek aicināti nākt uz liela mēroga vakcinācijas centriem tikai tajā gadījumā, ja ir saņemts apstiprinājums no vietnes "manavakcina.lv" par vakcināciju, kā arī nākt uz vakcinācijas centriem ne ātrāk kā 15 minūtes pirms sava apstiprinātā vakcinācijas laika.

Šajā nedēļas nogalē vakcinēties liela mēroga vakcinācijas centros pēc iepriekšējas pieteikšanās vietnē "manavakcina.lv" tiek aicināti seniori vecumā virs 60 gadiem, iedzīvotāji ar hroniskām slimībām, personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar smagi slimiem bērniem vai bērniem ar imūnsupresiju, smagi slimu personu aprūpētāji, izglītības iestāžu darbinieki un operatīvo dienestu darbinieki vai valsts darbības nepārtrauktībai kritisko funkciju darbinieki, ja darba devējs jau ir iesniedzis informāciju par personu vienotajā vakcinācijas tīklā "ViVaT".

Vakcinācijas projekta pārstāvji norāda, ka jau maija sākumā vakcīnu apjoms būs ievērojami lielāks, lai nevajadzētu likt būtiskus ierobežojumus vakcinācijas laiku izvēlei.