Piecas Latvijas universitātes iekļuvušas starp pasaules ilgtspējā stiprākajām augstskolām

Latvijas Universitāte (LU) ieņem augstākos rezultātus no visām piecām universitātēm. LU ierindojas starp 201-300 labākajām universitātēm pasaulē. Vienlīdz labus rezultātus uzrādīja arī Rīgas Tehniskā universitāte (RTU).

RTU Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja Dita Arāja atzīmē, ka visaugstāk novērtēts RTU darbs ilgtspējīgu inovāciju sekmēšanā un cīņā pret klimata pārmaiņām, un šajos mērķos RTU sasniegusi visaugstākos rezultātus, salīdzinot ar citām Latvijas augstskolām.

Visaugstāk novērtēti RTU centieni cīņā pret klimata pārmaiņām un to ietekmi. Šajā pozīcijā RTU ierindojas 64.vietā. Savukārt par noturīgas infrastruktūras izveidi, iekļaujošas un ilgtspējīgas industrializācijas veicināšanu un inovāciju sekmēšanu RTU ierindota 82.vietā pasaulē. Augstu novērtēts RTU darbs arī citu ANO mērķu sasniegšanā.

Augstskolas pārstāve uzsver, ka ilgtspējīga attīstība ir viena no RTU prioritātēm, kuru RTU iedzīvina dažādos darbības virzienos, piemēram, 2018.gadā tika izveidots Zaļās Ķīpsalas koncepts, pievēršot pastiprinātu uzmanību ilgtspējīgai, viedai un videi draudzīgai attīstībai. RTU mērķis ir paplašināt studentu, darbinieku un visas sabiedrības izpratni par nepieciešamību samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un sekmēt videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu. Centieni iedzīvināt šos mērķus reālā rīcībā arī atspoguļojas RTU novērtējumā "The Times Higher Education Impact Rankings 2021", norādīja Arāja.

Starp 301-400 labākajām universitātēm ierindojās Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un starp 601-800 pasaules universitātēm ierindojās arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Kā norāda RSU Komunikācijas departamenta direktors Edijs Šauers, vislielākais RSU kāpums, salīdzinot ar pagājušo gadu, redzams reitinga sadaļā "Laba veselība un labklājība", kur RSU pakāpusies no pērnā gada 56.vietas uz 28.vietu pasaulē. Augsti novērtēti arī RSU sasniegumi citos kritērijos, piemēram, "Sadarbība mērķu īstenošanai", "Miers, taisnīgums un stipras un iekļaujošas institūcijas", kā arī "Labs darbs un ekonomiskā izaugsme". Šie rezultāti sasniegti saskaņā ar RSU stratēģijās izvirzītajām prioritātēm, kuras tostarp ietver Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu.

"Šis augstais RSU novērtējums apliecina mūsu rūpes un atbildību, sagatavojot jaunos veselības aprūpes speciālistus, kā arī nodrošinot pētniecību veselīgas dzīves un labklājības sekmēšanai. Tas ir īpaši būtiski laikā, kad pasaule turpina cīņu ar Covid-19 pandēmiju un tās uzliktajiem pārbaudījumiem veselības aprūpes un labklājības sistēmām," uzsver RSU rektors profesors Aigars Pētersons.

Savukārt starp 800-1000 spēcīgākajām universitātēm ierindojās Liepājas Universitāte.

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus novērtē iekļūšanu starptautiskajā universitāšu reitingā kā nozīmīgu. "Pēdējā gada laikā šis jau ir otrais pasaules universitāšu reitings, kurā iekļauta Liepājas Universitāte. Pērn Liepājas Universitāte reizē ar Daugavpils Universitāti un RTU tika iekļauta Pasaules zaļo universitāšu reitingā "UI GreenMetric World University Rankings", sacīja Markus.

Kā informēja LU pārstāve Sindija Grāvere, vislabākos rezultātus LU ieņem kategorijās -"Labs darbs un ekonomiskā izaugsme" - 101.-200. vieta, "Miers un taisnīgums" - 101.-200. vieta, un "Inovācijas un infrastruktūra" - 101.-200. vieta.

Kopumā reitingā vērtētas 1154 universitātes no 94 valstīm.

Reitingā pirmajā vietā ierindojusies Mančesteras universitāte no Lielbritānijas, otrajā vietā ir Sidnejas universitāte no Austrālijas un trešo vietu ieņem RMIT universitāte arī no Austrālijas.