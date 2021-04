Par korupciju rosina apsūdzēt Dobeles pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētāju un būvuzņēmēju

KNAB rosinājis Zemgales tiesas apgabala prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret vienu valsts amatpersonu par iespējamu kukuļa pieņemšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, divām fiziskām personām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas atbalstīšanu, savukārt pret vienu uzņēmēju - par iespējamu kukuļa nodošanu valsts amatpersonai juridisko personu interesēs, informē KNAB.

Tāpat KNAB prokuratūrai rosinājis piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus divām juridiskajām personām.

KNAB kriminālprocesu sāka 2019.gada 15.jūlijā.

Pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka Dobeles novada domes amatpersona, iespējams, pieņēma uzņēmēja doto kukuli kopumā 6250 eiro apmērā, lai pašvaldības iepirkumos nodrošinātu labvēlīgu lēmumu pieņemšanu divu juridisko personu interesēs.

Amatpersona pieņemto kukuli, izmantojot divu fizisku personu atbalstu, legalizēja iegādājoties dažādas preces personīgajām vajadzībām.

"Publisko iepirkumu sarunāšana konkrētu uzņēmumu interesēs ir nepieļaujama un nepaliek bez KNAB ievērības, jo korupcijas izskaušana šajā jomā ir viena no KNAB nemainīgajām prioritātēm. Turklāt jāatgādina, ka Krimināllikums ir bargs ne tikai pret valsts amatpersonām un fiziskām personām, kas iesaistās koruptīvās darbībās, bet arī pret uzņēmumiem, kuru interesēs kukuļošana īstenota," norāda KNAB priekšnieks Jēkabs Straume.

Šādos gadījumos KNAB nesaudzīgi vēršas gan pret korupcijā iesaistītajām personām, gan pret uzņēmumu, kura interesēs veiktas koruptīvas darbības, rosinot piemērot Krimināllikumā paredzētos sodus, skaidro Straume.

Juridiskām personām tiesa var piemērot kādu piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas var būt, sākot no naudas piedziņas līdz pat likvidācijai, norāda KNAB priekšnieks.

Firmas.lv informācija liecina, ka Radželis ir SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" un "Igate Būve" valdes loceklis. Abu uzņēmumu valdes priekšsēdētājs ir Māris Peilāns.

"Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" 2019.gadā apgrozīja 37 549 166 eiro un uzņēmuma peļņa bija 2 496 659 eiro. "Igate Būve" 2019.gadā apgrozīja 2 105 134 eiro un strādāja ar 155 005 eiro zaudējumiem.

Abu uzņēmumu īpašnieks ir SIA "Igate-M". 2020.gada septembrī ir pieņemts lēmums par SIA "Igate-M" reorganizāciju pārveidošanas ceļā. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar firmu SIA "Igate-M" kā pārveidojamā sabiedrība tiek pārveidota par akciju sabiedrību ar firmu AS "Igate-M" kā iegūstošo sabiedrību.

No šī gada sākuma uzņēmuma valdes locekļi ir Ineta Vēja un Gusts Kaļiņins, bet uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Peilāns, padomes priekšsēdētāja vietniece Baiba Radžele, bet padomes locekļi ir Eva Peilāne un Radželis.

KNAB rodas aizdomas par dāvanu karšu pieņemšanu

Jau ziņots, ka KNAB bija aizdomas par to, ka Šereiko, iespējams, laikā no 2019.gada janvāra līdz jūlijam pieņēmusi kukuļus no SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" par sniegto atbalstu Dobeles novada iepirkumu procedūrās, kā arī veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Birojam bija aizdomas par tirdzniecības centra "Rīga Plaza" dāvanu karšu pieņemšanu no Šereiko puses. Tāpat KNAB bija aizdomas, ka Jelgavā automašīnā amatpersona no Radžeļa, iespējams, pieņēma kukuli, lai neliktu šķēršļus un atbalstītu uzņēmumus iepirkumos.

KNAB uzskatīja, ka amatpersona ar savu divu radinieču atbalstu dāvanu kartēs esošos finanšu līdzekļus pārvērta citās vērtībās, proti, vairākkārtīgi iepērkoties dažādos veikalos "Rīga Plaza", iegādājās apģērbus, parfimēriju, kā arī tērēja finanšu līdzekļus personīgajām vajadzībām.

KNAB apstiprināja, ka kriminālprocess sākts par kukuļa nodošanu valsts amatpersonai un kukuļa pieņemšanu, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. KNAB izmeklēšanas darbību rezultātā ieguvis ziņas, ka Dobeles novada pašvaldības amatpersona, iespējams, pieņēmusi no uzņēmēja kukuli ne mazāk kā 4500 eiro apmērā, kuru pēc tam legalizējusi.

Kriminālprocesā aizturētas četras personas, kuras atzītas par aizdomās turētajām. Visas aizturētās personas šobrīd ir atbrīvotas no īslaicīgās aizturēšanas vietas, piemērojot ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus - aizliegumu izbraukt no valsts un aizliegumu tikties ar noteiktām personām. Amatpersonai papildus piemērots drošības līdzeklis - noteiktas nodarbošanās aizliegums.

KNAB kriminālprocesā veica desmit kratīšanas. Plašāku informāciju KNAB patlaban nesniedz.

"Firmas.lv" dati liecina, ka SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" pieder SIA "Igate-M", kurā 50% kapitāldaļas pieder Radželim, 40% - Mārim Peilānam, bet 10% - Evai Peilānei. "Firmas.lv" nav pieejams "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" 2018.gada pārskats, bet 2017.gadā uzņēmums strādājis ar 24,6 miljonu eiro apgrozījumu un 600 000 eiro peļņu. Radželis un Peilāns arī ir norādīti kā patiesie labuma guvēji ceļu būves uzņēmumā.

Arī SIA "Igate Būve" 100% kapitāldaļas pieder "Igate-M". "Igate Būve" pērn strādāja ar 3,1 miljona eiro apgrozījumu un 215 650 eiro peļņu.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā atrodamā informācija liecina, ka "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" vairākkārt ieguvusi Dobeles pašvaldības iepirkumus.

Tāpat LETA arhīvs liecina, ka 2019.gadā Iekšējās drošības birojs (IDB) citā lietā aizdomās par iespējamām nelikumībām aizturēja bijušo Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieku Normundu Garbaru un Peilānu.