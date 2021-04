Atklāti pieci saslimšanas gadījumi ar Dienvidāfrikas Covid-19 mutāciju, kam esošās vakcīnas nav pietiekami efektīvas

Viņš norādīja, ka E484K mutācija ir konstatēta arī citos celmos, piemēram, Brazīlijas paveidā, kā arī atsevišķos gadījumos Lielbritānijas paveidā.

"Mēs Latvijā skatāmies, cik šādu mutāciju pie mums ir. Diemžēl šo gadījumu skaits palielinās, jo pirmo reizi mēs to konstatējām pirms divām vai trijām nedēļām," sacīja Kloviņš.

Viņš sacīja, ka patlaban vēl nav skaidrs par šī vīrusa tipa lipīgumu, taču tas nepārspēj Lielbritānijas paveida lipīgumu.

"Šīs mutācijas bīstamība izpaužas tajā, ka esošās vakcīnas nav pietiekami efektīvas gadījumā, ja cilvēks saslimst ar šāda tipa vīrusu. "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnām dati bija nedaudz labāki, savukārt "AstraZeneca" pētījumos parādītajos datos vakcīnas efektivitāte samazinās diezgan dramatiski," pauda Kļoviņš.

Viņš uzsvēra, ka nav tā, ka vakcīnas iedarbība nebūs pavisam, saslimstot arī ar šī tipa vīrusu, slimībai nebūs tik smaga forma.

Patlaban zinātnieki izstrādā vakcīnas, kas uzveiktu arī šo variantu. Labā ziņa ir tā, ka gadījumā, ja cilvēks to izslimo, tad viņš iegūst imunitāti pret šo pašu variantu.

Pagājušajā nedēļa nosekvenēti 12,6% no visiem pozitīvajiem paraugiem. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorijā atklāti 117 jeb 62% Lielbritānijas paveida gadījumi. Kloviņa ieskatā Lielbritānijas paveids Latvijā jau ir nostabilizējies.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs valdības sēdē stāstīja, ka vakar no laboratorijām ir saņemta informācija par astoņiem saslimšanas gadījumiem ar Dienvidāfrikas paveida SARS-CoV-2.

Tie visi ir saistīti jau ar iepriekš zināmajām infekcijas vietām Rīgā, Rēzeknē un Krustpilī. Rīgā marta beigās un aprīļa sākumā konstatēti seši Dienvidāfrikas paveida SARS-CoV-2 no tiem viens konstatēts bērnudārzā, četri mājsaimniecībās un viens darba vietā.

Rēzeknē viens Dienvidāfrikas paveida SARS-CoV-2 tika konstatēts marta sākumā, kā arī četri nesekvencēti gadījumi darba vietā un viens nesekvencēts gadījums mājsaimniecībā.

Savukārt Krustpilī marta otrajā pusē skolā tika atklāti četri Dienvidāfrikas paveida SARS-CoV-2 un vēl divi gadījumi ārpus skolas.

Pieaug saslimstība

Kā ziņots, SPKC apkopotie dati par pagājušo nedēļu liecina, ka jau otro nedēļu visā Latvijā novērojams saslimstības ar Covid-19 pieaugums.

Pagājušās nedēļas pieaugums pret iepriekšējo nedēļu ir 6,4%, vidēji dienā tika atklāti 538 jauni gadījumi.

Jau vairākas nedēļas saglabājas stacionēto pacientu pieaugums, iepriekšējās nedēļas laikā tika stacionēts vidēji 61 pacients dienā.

Saslimstības pieaugums novērojams visos Latvijas reģionos.

Vērtējot iepriekšējās divas nedēļas, saslimstības rādītāji ar augošu tendenci novērojami gandrīz visās vecuma grupās, izņemot seniorus virs 70 gadiem, kuru vidū saslimstība samazinājusies. Vērojot saslimstības rādītājus vecuma grupā virs 65 gadiem, SPKC redz to mazināšanos, kur viens no iemesliem noteikti minams arī vakcinācijas ieguvums papildus citiem profilakses pasākumiem.

Turpina saglabāties saslimstības pieaugums vecuma grupās no 10 līdz 19 gadiem un no 20 līdz 29 gadiem, pēdējo divu nedēļu laikā pieaugums vērojams arī vecuma grupā no 40 līdz 65 gadiem.

Skatoties konkrētāk pa bērnu vecuma grupām, saslimstība saglabājas vislielākā vecuma grupās 15-19 gadi, bet bērniem līdz piecu gadu vecumam tā ir vismazāk.

Nedaudz samazinājies Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficents, kas pašlaik veido 1,01, kamēr nedēļu iepriekš tas bija1,18. Tas liecina joprojām par infekcijas slimības izplatības pieaugumu, pārkāpjot robežu "1".