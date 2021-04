Petraviča stāstīja, ka pašlaik pansionātā Veselības inspekcija (VI) un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) veic visas nepieciešamās pārbaudes, lai noskaidrotu lietas apstākļus, jo pie brīvprātīgas vakcinācijas ir jāizvērtē, vai pansionāta klienti bija atteikušies paši, vai gluži pretēji iespaidoti, lai atteiktos no vakcīnas.

"Protams, tas savā ziņā ir kliedzošs notikums, bet ir jāizvērtē visi apstākļi un gadījumā, ja tiks konstatēti būtiski pārkāpumi, tad vainīgās personas var saukt pie kriminālatbildības, bet ministrija lemtu par "Zilākalna" izslēgšanu no attiecīgo pakalpojumu sniedzēju reģistra," sacīja ministre.

Uz jautājumu vai līdzīga situācija nav arī vēl kādā pansionātā, ministre uzsvēra, ka ministrijas rīcībā nav informācijas par nevienu sociālās aprūpes centru, kurš arī būtu atteicies no vakcinācijas pret Covid-19 un piebilda, ka līdz šai dienai ir vakcinēti 2500 sociālās aprūpes centru darbinieki, kas ir 93% no tiem, kuri piekrita vakcinēties. 6300 klienti saņēma pirmo vakcīnu, tas ir ap 73% no tiem, kuri bija izteikuši tādu vēlmi.

Jauns.lv jau vēstīja, ka adventistu senioru nama "Zilaiskalns" vadība atteikusies savus klientus vakcinēt pret Covid-19, bet marta beigās ar šo slimību sasirguši gandrīz visi pansionātā mītošie sirmgalvji un desmit no viņiem miruši.

Senioru nams "Zilaiskalns" esot uzcelts par Septītās dienas adventistu baznīcas draudzes ziedojumiem. Tā atklāšanā 2016.gadā piedalījusies baznīcas augstākā vadība un ziedotāji no ārzemēm.

Dzīves apstākļi pansionātā esot bijuši labi, darbinieki - atsaucīgi, iemītnieki - apmierināti. Klienti neesot šķiroti pēc piederības baznīcai, uzņemti visi. Šī gada sākumā aprūpes iestādē dzīvojuši 33 seniori un strādājuši 25 darbinieki.

Kā vēstīja raidījums, marta beigās senioru tuvinieki uzzināja, ka "Zilajākalnā" uzplaiksnījis Covid-19, bet pēc tam iegūt ziņas par iemītniekiem kļuva arvien grūtāk - iepriekš atsaucīgie darbinieki telefonu vairs necēla.

"Zilaiskalns" par Covid-19 uzliesmojumu Labklājības ministrijai (LM) ziņojis 23.martā. Centrs informējis par kopumā 14 inficētajiem un diviem mirušajiem, taču raidījums noskaidrojis, ka vīrusa upuru skaits patiesībā bijis daudz lielāks.

Ar pansionāta direktori "Nekā personīga" neesot izdevies sazināties. Viņa pati esot saslimusi ar Covid-19 un slimojot joprojām.

Pansionāta telpās reģistrētās Zilākalna Septītās dienas adventistu draudzes mācītājs Viktors Geide "Nekā personīga" pastāstīja, ka pandēmijas laikā pansionātā ilgi nav konstatēts neviens Covid-19 gadījums, tomēr beigās vīruss tajā iekļuvis un pēc tam nomiruši desmit klienti.

Pansionāta īpašnieka - biedrības "Reach" - vadītājs Vitālijs Prihodko ar "Nekā personīga" sākotnēji apgalvojis, ka pansionātā vakcinācija ir bijusi, bet vēlāk precizējis, ka nevienam neliedza vakcinēties, ja to gribēja.

Zilākalna doktorātā raidījums noskaidrojis, ka "pansionātā vakcīnas nemīl". Arī pret gripu vakcinēšana tur netiekot organizēta. Iemītnieku ģimenes ārste infektoloģe Anna Mironovska, kura ikdienā strādā Vidzemes slimnīcas Covid-19 nodaļā, raidījumam apgalvoja, ka zvanījusi senioru nama direktorei un aicinājusi sagatavot vakcinējamo sarakstu, taču saņēmusi atraidījumu.

Uzliesmojums Zilākalna senioru namā sācies, kad no slimnīcas atvesta kāda pansionāta iemītniece. Viņa esot nevis izolēta, bet ievietoja kopējā telpā, taču beigās izrādījies, ka sieviete ir inficēta ar Covid-19. Ģimenes ārste uzskata, ka pansionātā plosījies kāds no jaunajiem, lipīgākajiem koronavīrusa paveidiem. Visi saslimuši teju vienlaicīgi.

"Saslimuši bija praktiski visi klienti, izņemot tos klientus, kas bija iepriekš jau slimojuši. Pārsvarā visiem bija vieglas slimības formas. Tos, kam bija smagākas slimības formas, es nosūtīju uz stacionāru, vairākus klientus arī nosūtīju ar Neatliekamo medicīnisko palīdzību. Šobrīd var teikt, ka visi klienti ir pārslimojuši, izveseļojušies, un situācija ir pilnīgi normāla," raidījumam pastāstīja ģimenes ārste.

Viņa precizēja, ka tieši ar Covid-19 nomiruši deviņi pansionāta klienti, bet desmitajai uzliesmojuma laikā mūžībā aizgājušajai sievietei neesot bijuši nekādi slimības simptomi.