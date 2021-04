No pirmdienas gaidāmas vairākas izmaiņas reģionālo autobusu kustības sarakstos

Tostarp saistībā dzelzceļa projekta "Rail Baltica" būvniecības darbiem un līdz ar tiem mainīto vilcienu kustības sarakstu, pielāgos autobusa maršruta Aizkraukle-Ērgļi reisu, kas Aizkraukles autoostā no pirmdienas līdz sestdienai līdz šim sākts plkst.8.20. Turpmāk to sāks plkst.8.30. Tāpat autobuss no pieturas Ērgļi katru dienu izbrauks plkst.17.23 (līdz šim izbrauca plkst.17.35).

Vienlaikus no pirmdienas pasažieru ērtībām visi maršruta Rīga-Jēkabpils autobusi apstāsies arī pieturā Tiltnieki. Papildus tam autobuss, kas no Jēkabpils autoostas darbadienās izbrauc plkst.12, pieturā Koknese apstāsies vienu minūti vēlāk - no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst.12.48 un piektdienās - plkst.12.49 (līdz šim apstājās attiecīgi plkst.12.47 un 12.48).

Savukārt Siguldas pusē no pirmdienas vairākos maršrutos gaidāmas izmaiņas, jo pieturu Ģimnāzija pārcels no Dubura ielas Ata Kronvalda ielā, pieturas Institūts nosaukumu mainīs uz nosaukumu Institūta iela. Sakarā ar satiksmes organizācijas maiņu autobusi, kas līdz šim kursēja pa Pils ielu, turpmāk brauks pa Raiņa ielu, kustības sarakstā tiks iekļautas papildu pieturas, kā arī, atsaucoties pasažieru ierosinājumiem, mainīts vairāku autobusu atiešanas laiks no galapunkta.

Reizē, ņemot vērā, ka Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā noteiktas skolēnu grupas atsāks mācības klātienē, no pirmdienas atsāks kursēt maršruta Aizkraukle-Skrīveri autobuss, kas no Aizkraukles autoostas darbadienās izbrauc plkst.7.15 un no pieturas Lobe - plkst.7.45.

Klātienes mācību procesa atcelšanas rezultātā Jēkabpils novada Rubeņu pamatskolā no pirmdienas uz nenoteiktu laiku atcels maršruta Vārpas-Ancene-Mazslate-Vārpas reisu, kas pieturā Vārpas darbadienās tiek sākts plkst.7, un maršruta Vārpas-Rubeņi-Ancene-Vārpas reisu, kas pieturā Vārpas darbadienās tiek sākts plkst.15.

Klātienes mācību process atcelts arī Līgatnes novadā, tādēļ no pirmdienas maršruta Līgatne-Gaujasmala autobuss, kas no pieturas Līgatne pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās izbrauc plkst.6.50 un no pieturas Ratnieki - plkst.7.10, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās. Tāpat atcels reisu, kas pieturā Gaujasmala darbadienās tiek sākts plkst.15.55. Autobuss, kas no pieturas Ratnieki izbrauc plkst.16.40, kursēs otrdienās (līdz šim kursēja darbadienās). Papildus tam izpildīs reisu, kas pieturā Līgatne otrdienās tiek sākts plkst.16.15.

Tāpat, ņemot vērā, ka Saldus novadā tiek atceltas mācības klātienē, no pirmdienas aprīļa uz nenoteiktu laiku maršruta Saldus-Lutriņu skola, Saldus-Šķēde-Zutēni un Saldus-Šķēde autobusi kursēs saskaņā ar skolēnu brīvlaika kustības sarakstu. Tādējādi tiks atcelti vairāki reisi maršrutā Saldus-Lašupe un Saldus-Kursīši-Ezere.

Ādažos mācības klātienē daļēji tiks atsāktas, tādēļ no pirmdienas tiks atjaunoti vairāki reisi maršrutā Rīga-Ādaži-Kadaga, Rīga-Ādaži-Podnieki-Garkalne, Ādaži-Carnikava, Ādaži-Stapriņi-Atari-Ādaži un Baltezers-Alderi-Ādaži.

Savukārt, lai Kocēnu pamatskolas skolēni uzreiz pēc mācībām varētu nokļūt mājās, no pirmdienas maršruta Valmiera–Tožas–Mujāni–Valmiera autobuss no Valmieras autoostas darbadienās izbrauks plkst.15, kas ir 50 minūtes agrāk nekā līdz šim.

