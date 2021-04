Par "Rīgas satiksmes" pastāvīgajiem valdes locekļiem apstiprināti Gints Zeltiņš un Andris Lubāns

RS pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane informē, ka Zeltiņš darbosies finanšu un IT vadības jomā, bet Lubāns transporta pārvaldības un sabiedriskā transporta jomā. Pastāvīgie valdes locekļi izvēlēti atklāta atlases konkursa rezultātā.

Viņa klāsta, ka "Rīgas satiksmes" valdes locekļus atlasīja speciāli izveidota valdes locekļu amatu kandidātu nominācijas komisija, kurā darbojās Ainārs Ozols – RS padomes priekšsēdētājs, Normunds Narvaišs – RS padomes priekšsēdētāja vietnieks, Ivo Ošenieks – Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents, Sanita Bajāre – Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja, Inga Bratena – Augstākā līmeņa vadītāju atlases uzņēmuma "Better Boards" vadītāja, Ilze Spūle-Statkus – Rīgas pilsētas izpilddirektora padomniece, neatkarīgā eksperte. Uzņēmuma valdes locekļu atlases procesā bija piesaistīta arī personāla atlases kompānija SIA "ASTRAL Executive Search".

Zeltiņš ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātē. No 2016. līdz 2019. gadam SIA "Dokumeds" ieņēmis administratīvā direktora amatu, no 2017. līdz 2018. gadam bijis vadošais starptautiskais finanšu padomnieks Pasaules bankas projektā Ukrainā, no 2006. līdz 2016. gadam bijis padomes loceklis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, kā arī iepriekš ieņēmis citus vadošus amatus. Gints Zeltiņš uzņēmuma valdē darbojās kā pagaidu valdes loceklis.

Savukārt Lubāns Rīgas Tehniskajā Universitātē ieguvis maģistra grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju mašīnbūves vadīšanas un ekonomikas specialitātē. No 2020. gada marta līdz šim brīdim ieņem valdes priekšsēdētāja amatu biedrībā "Latvijas Dzelzceļa nozares darba devēju organizācija", no 2019. līdz 2020. gadam bijis VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes loceklis, 2019. gadā bijis biedrības "Autopārvadātāju asociācija "Latvijas auto"" valdes priekšsēdētājs-ģenerālsekretārs. Laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam bijis valdes priekšsēdētājs VAS "Pasažieru vilciens", no 2011. līdz 2014. gadam bijis LR Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta direktors, no 2001. līdz 2010. gadam bijis VSIA "Autotransporta direkcija" valdes priekšsēdētājs kā arī ieņēmis citus vadošus amatus valsts pārvaldē.

Līdz ar to "Rīgas satiksmes" valde pastāvīgi darbosies pilnā sastāvā – Džineta Innusa, Inga Krūkle, Jānis Golubevs, Andris Lubāns un Gints Zeltiņš.