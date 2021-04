Nākamā tiesas sēde nozīmēta 23.aprīlī plkst.13.

Vienā no iepriekšējām tiesas sēdēm viens no lieciniekiem - Kellija audžudēls - tiesai apgalvoja, ka daļa no viņa pirmstiesas procesā fiksētajām liecībām neatbilst viņa sacītajam. Audžudēls liecināja, ka viņa tēvs nekad nav paudis prokrieviskus vai prokremliskus uzskatus, tādēļ neuzskata, ka viņa tēvam būtu bijis pamats piedalīties bruņotā konfliktā Austrumukrainas teritorijā.

Liecināt bija aicināts arī Kellija tēvs, taču viņš izmantoja Kriminālprocesa likumā paredzētas tiesības neliecināt pret tuviniekiem.

Par dalību bruņotā konfliktā Austrumukrainā 2019.gada nogalē uz apsūdzēto sola sēdās madonietis Kellijs, kurš, saskaņā ar apsūdzības versiju, laika posmā no 2015.gada februāra līdz 2016.gada maijam karojis Donbasa separātistu rindās.

Apsūdzētais tika aizturēts 2016.gadā. Iepriekš viņam bija noteikti drošības līdzekļi - aizliegums izbraukt no valsts un policijas uzraudzība, taču vēlāk šie drošības līdzekļi atcelti. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, tad vīrietim draud brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka Kellijs iepriekš bija patlaban Madonas novadā reģistrētās biedrības "Igora Titova motoklubs" prezidents. 2017.gadā kluba pārstāvis Juris Titovs apgalvoja, ka Kelliju nav redzējis vairākus gadus un viņam nav informācijas par vīrieša gaitām. Viņš arī no apkārtējiem neesot dzirdējis par Kellija iespējamu došanos uz Austrumukrainu.

Valsts drošības dienests (VDD) ierosinājis un prokuratūrai nodevis vairākas krimināllietas, kurā Latvijas valstspiederīgiem inkriminē prettiesisku piedalīšanos bruņotā konfliktā Austrumukrainas teroristu rindās. Lielākā daļa šo personu ir izsludinātas meklēšanā, topstarp, nacionālboļševiks Beness Aijo.