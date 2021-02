Pārbaudes dažādās tirdzniecības vietās sestdien beigušās ar 36 pārkāpuma procesiem

Likumsargi pārbaudīja 1713 tirdzniecības vietas, uzraugot, vai tiek ievēroti visi ārkārtējās situācijas noteiktie ierobežojumi.

315 gadījumos tika dotas preventīvas norādes, nepiemērojot sodu, savukārt 36 gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi.

Pārbaužu laikā tika uzraudzīts, vai tiek ievērota distance, atbilstoši norādījumiem nēsātas sejas maskas, kā arī, vai tirdzniecības vietās tiek tirgotas atļautās preces.

Vienlaikus, pārbaudot kopumā 456 publiskas vietas, lai uzraudzītu, vai cilvēki ievēro ārkārtējā situācijā noteiktos ierobežojumus - pulcēšanos un distances ievērošanu - lielākajā daļā jeb 216 gadījumos doti preventīvi norādījumi, bet piecos gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi.

No rītdienas tiks pastiprinātas drošības prasības tirdzniecībā, vienlaikus paplašinot preču pieejamību klātienē.

Pagājušajā nedēļā valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvāto drošas tirdzniecības modeli un no pirmdienas tiks sākta pakāpeniska pāreja uz to.

Saistītās ziņas Pastiprina nosacījumus klātienes tirdzniecībai, atceļ preču ierobežojumus pārtikas un higiēnas preču veikalos LTA: atverot nepārtikas tirdzniecību jauktajos veikalos, likvidē mazos nepārtikas tirgotājus "Jāpriecājas, ka ir ko izpārdot!" Frizieri un skaistumkopšanas meistari izmisumā steidzas iztirgot aprīkojumu

Drošākas tirdzniecības nosacījumi tirdzniecības vietām noteikti, balstoties uz vairākiem pamatprincipiem. Pirmkārt, visās tirdzniecības vietās jānodrošina efektīvāka apmeklētāju plūsmas kontrole un ļoti stingras fiziskās distancēšanās prasības. Otrkārt, pastiprināta tirgotāju atbildība un pienākumi apmeklētāju plūsmas kontrolei, nosakot atbildīgo personu un ieviešot iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietās vai tirdzniecības centros. Treškārt, mārketinga aktivitāšu aizliegums, kas veicina cilvēku pulcēšanos tirdzniecības vietās. Ceturtkārt, pastiprināta kontrole un noteikta atbildība par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu.

Vienlaikus no pirmdienas tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varēs nodrošināt arī pārtikas veikali, proti, veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī higiēnas preču veikali, proti, veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta. Darboties varēs arī grāmatnīcas.